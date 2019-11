Grote stroomuitval legt Curaçao uren plat

Heel Curaçao zit maandag enkele uren zonder stroom, waarschijnlijk als gevolg van een brand in een energiecentrale op het eiland. Dat schrijft persbureau ANP.

De stroom op het eiland viel rond 10.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd) uit. Daarop liet elektriciteitsbedrijf Aqualectra weten dat de storing binnen vier tot zes uur verholpen zou zijn, maar dat is nog niet het geval.

Lokale media schrijven dat een brand kortsluiting op het stroomnet heeft veroorzaakt. De brand vond vermoedelijk plaats in een transformator op het terrein van de Isla-raffinaderij nabij de hoofdstad Willemstad.

Lees ook: Curaçao ligt aan de ketting van een land in crisis

Volgens de NOS staat het verkeer in hoofdstad Willemstad grotendeels vast door de storing en zijn scholen en winkels dicht. De hoofdofficier van justitie van de BES-eilanden waarschuwt maandagavond via Twitter dat justitie per e-mail tijdelijk niet bereikbaar is, omdat de server voor het e-mailverkeer op Curaçao staat.

Een dergelijke grote stroomstoring kwam voor het laatst in 2006 voor. Het eiland telt ongeveer 161.000 inwoners.