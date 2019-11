Forse brand in kerk Hoogmade, omliggende woningen ontruimd

In een kerk in Hoogmade, een dorp nabij Leiden, is maandag een hevige brand uitgebroken. In de omgeving van het gebouw zijn meerdere woningen ontruimd. De kerk is volgens de brandweer niet meer te redden.

De brandweer adviseert via Twitter om weg te blijven bij de katholieke kerk in verband met valgevaar. Op beelden is te zien hoe zich over de hele lengte van het dak en rond de toren rook vormt. De brand is vermoedelijk ontstaan bij het verwijderen van een laag verf van het dak. Met behulp van drones wordt de brand momenteel in kaart gebracht.

Dit bericht wordt aangevuld.