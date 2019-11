Egyptische krijgsmacht: 83 militanten gedood in Sinaï

Egyptische troepen hebben afgelopen maand 83 vermoedelijke islamitische militanten gedood op het Sinaï-schiereiland. Bij militaire operaties in de centrale en noordelijke Sinaï werden ook 61 verdachten opgepakt en 376 explosieven vernietigd, meldt persbureau Reuters op gezag van de Egyptische krijgsmacht.

Tot welke jihadistische groepen de vermoedelijke militanten behoorden, is niet bekend. Bij de operaties zijn volgens het leger drie militairen omgekomen of verwond.

Op het Sinaï-schiereiland is onder meer een aan Islamitische Staat gelieerde terreurgroep actief, die zaterdag via de berichtenapp Telegram trouw heeft gezworen aan Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. Hij is door IS aangewezen als opvolger van de bij een Amerikaanse militaire actie omgekomen leider Abu Bakr al-Baghdadi.

Beperkte toegang

In februari 2018 begonnen Egyptische troepen een grootschalige campagne tegen IS en gelieerde jihadistische groeperingen in de Sinaï. Daarbij zijn tot nu toe honderden strijders gedood, aldus de Egyptische krijgsmacht.

Het dodental bij militaire operaties wordt sporadisch naar buiten gebracht. Vanwege de beperkte toegang tot het gebied, is onduidelijk hoe de strijd tegen jihadisme in de noordelijke Sinaï eruit ziet. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maakte in mei in een rapport melding van mensenrechtenschendingen tegen burgers, zoals willekeurige arrestaties en buitenrechtelijke executies. Beide kanten van de strijd zouden zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden.