Eerste dubbele boete opgelegd voor bedreigen journalist

Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft voor het eerst een dubbele boete opgelegd voor het bedreigen van een journalist. Een 19-jarige man uit Den Haag kreeg eind september een boete van 500 euro voor het telefonisch bedreigen van freelance-cameraman Rene Hendriks. De boete was twee keer hoger dan gebruikelijk omdat het slachtoffer journalist is.

Dat zegt het college van procureurs-generaal na vragen van deze krant. Het arrondissement Den Haag is voor zover bekend het enige arrondissement dat een dubbele boete heeft opgelegd.

Sinds april eist justitie een hogere straf bij geweldpleging en bedreiging tegen journalisten. Een vergelijkbare richtlijn geldt al langer voor agressie tegen hulpverleners. De hogere strafeis werd ingevoerd na de aanslagen op de redacties van Telegraaf en Panorama van vorig jaar. Uit onderzoek bleek toen dat de ernst van de bedreigingen tegen journalisten de laatste jaren is toegenomen. Zaken waarbij een journalist slachtoffer is krijgen behalve een hogere strafeis ook prioriteit bij de opsporingsdiensten.

Persveilig

Deze maandag presenteert journalistenvakbond NVJ, nauw betrokken bij het nieuwe beleid, de maatregelen onder de noemer ‘Persveilig’ tijdens een bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Minister Grapperhaus en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg zijn hierbij ook aanwezig. De meeste maatregelen zijn in april al in werking getreden.

De 19-jarige Hagenaar reed eind mei in een bestelbusje op de Lijnbaan in Den Haag een jonge vrouw op de fiets aan. De vrouw raakte hierbij gewond. Een collega van Hendriks maakte melding van het ongeval op zijn nieuwssite, Regio15.nl, door een aantal foto’s en een video online te zetten. Hierop was ook de bestuurder van de bus te zien, al was zijn gezicht digitaal bewerkt zodat hij onherkenbaar was.

De bestuurder belde een dag na het ongeval met Hendriks en eiste dat hij de beelden offline zou halen. Toen Hendriks dit weigerde dreigde hij met geweld. Omdat Hendriks het gesprek had opgenomen was het voor het Openbaar Ministerie niet moeilijk om aan te tonen dat er sprake was geweest van bedreiging.

Hendriks heeft in zijn dagelijkse werkzaamheden veel te maken met agressie en geweld. Hij heeft zijn personeel uitgerust met bodycams en overweegt zelfs het gebruik van kogelvrije vesten. Veel tv-journalisten ervaren intimidatie, agressie en geweld als een groeiend probleem. Nieuwsorganisaties sturen steeds vaker particuliere beveiligers mee met journalisten op reportage, gebruiken satellietwagens zonder logo’s of laten de naam van een redacteur weg bij een gevoelig verhaal.