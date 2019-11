Dijkhoff (VVD): 'Verlaging naar maximaal 100 km per uur bespreekbaar'

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt onder voorwaarden te kunnen instemmen met een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur.

Het kabinet en de coalitie zijn druk aan het nadenken over een oplossing voor de stikstofcrisis. Deze week komt naar verwachting een brief van het kabinet met maatregelen om de woningbouw weer op gang te helpen. De bouwsector ligt vrijwel stil nadat de Raad van State in mei een streep had gezet door de bestaande stikstofregels. Om deze impasse te doorbreken zijn rigoureuze maatregelen nodig, zoals een forse inkrimping van de veestapel en een verlaging van de maximumsnelheid.

Voor de VVD, de grootste regeringspartij, zijn dit allebei pijnlijke beslissingen. De liberalen noemen zichzelf graag de ‘vroempartij’, ze houden van doorrijden, zoals premier Rutte altijd zegt, en één van hun speerpunten is dat ze op veel meer wegen 130 kilometer per uur willen rijden. Maar de partij wil ook opkomen voor de belangen van boeren, een deel van hun achterban. De VVD wil boeren dus niet dwingen te stoppen, zoals Tweede Kamerlid Helma Lodders tijdens het boerenprotest op het Malieveld al zei.

Minder hard rijden wil de partij ook „liever niet”, zegt Klaas Dijkhoff nu in De Telegraaf. „Maar ik wil er serieus naar kijken als iemand mij aantoont dat je daarmee bijvoorbeeld de bouwsector redt.”

Geen taboes meer

Hoewel de liberaal nog niet overtuigd zegt te zijn van de noodzaak van het verlagen van de maximumsnelheid („Ik wil eerst zien wat dat betekent”), wil hij deze maatregel in ieder geval niet uitsluiten. „We hebben niet de luxe om te zeggen dat er dingen niet kunnen als er duizenden banen op het spel staan”, zegt hij. „Er zullen dingen moeten gebeuren waar ik van baal.”

Dat was ook de boodschap van premier Rutte, vrijdag tijdens zijn persconferentie. Hij sprak van een „uiterst complex” vraagstuk, dat „niet in een week of in een maand” op te lossen is. Ook hij beklemtoonde dat er „geen taboes” meer zijn. „Want we kunnen ons niet veroorloven dat hier dadelijk banen verdwijnen en bedrijven omvallen, dat zou vreselijk slecht zijn.”

Uit een interne notitie waarover RTL Nieuws vorige week berichtte, blijkt dat het kabinet heeft laten uitrekenen wat het oplevert als de maximumsnelheid in het hele land naar 100 kilometer per uur gaat. Dit zou zo veel stikstofuitstoot schelen dat er volgend jaar 75.000 woningen kunnen worden gebouwd. „We zijn op dit moment aan het kijken naar álle maatregelen”, beaamde Rutte vrijdag. „Dat we het niet vandaag allemaal al precies weten, is niet omdat het politiek ingewikkeld is, dat is het niet, maar omdat het technisch en juridisch moet houden.”