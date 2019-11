Deze slag is voor Paul de Leeuw

Een televisierecensent kan veilig schuilen in zijn eigen bubbel en ’s zondags de merites van Tegenlicht, Zondag met Lubach en Na ons de zondvloed vergelijken, maar er is ook een andere realiteit. Er is een oorlog aan de gang. SBS en RTL vechten om de diensten van presentatoren, de rechten van programma’s, de aandacht van de kijker en uiteindelijk om de centen van de adverteerders.

In een tv-oorlog zwijgen de kanonnen nooit, maar de strijd is extra bitter op zaterdag, de avond waarop de (deels allang illusoire) gezinskijkers worden getrakteerd op de beste uitbuiktelevisie die SBS6 en RTL4 te bieden hebben. Deze zaterdag begon een nieuwe reeks in het miljoenengevecht. RTL bracht een nieuwe show van Paul de Leeuw in stelling, John de Mol stuurde kindsoldaten naar het front.

Het waren kindsoldaten die vroeger voor RTL vochten, want die zender zond Superkids de afgelopen jaren uit. Met de talentenjacht zet SBS onverbloemd in op het sentiment. Omdat het vergelijken van de minderjarige appeltjes en peertjes op basis van hun zang-, dans- of musiceertalenten geen doen is, draait het om de verhalen: vooral die over scheiding en pesterijen deden de jury volschieten.

Mij raakte het eerste optreden van de avond in het hart, zij het niet zoals de makers van Superkids voor ogen moet hebben gestaan. Over de dapper zingende en scattende Katja geen kwaad woord, maar All of me is echt geen kinderliedje. De uitvoering van de diep doorleefde klassieker door een piepjonge zangeres was een pijnlijke vergissing. Als er per se Billie Holiday gezongen moet worden („Ik ben zo dol op Ella Fitzgerald”, klokklepelde jurylid Wibi Soerjadi) laat het dan in hemelsnaam God Bless the Child zijn: „Mama may have/ And papa may have/ but God bless’ the child/ that’s got his own.”

Dus naar Paul de Leeuw, wiens Pauls Nummer 1 Show nogal lijkt op de zaterdagavondshows die hij jarenlang voor de VARA maakte. De vernieuwingsdrang lijkt er voorlopig af te zijn bij De Leeuw, maar zelfplagiaat is niet verboden en de man heeft zichtbaar plezier – of hij nu een menstruatiegesprekje voert met drie pubers of een clipje toont van de eerste homokus op de Nederlandse televisie uit het programma 1 homofiel; proeve tot verduidelijking (1970).

Alles moest in Pauls Nummer 1 Show ergens de eerste in zijn, of de beste, of anderszins met een 1 te maken hebben. Dat is een kapstok met een haak waar alles op past, zoals een konijn van 14 kilo dat in een reusachtige braadpan mocht rondscharrelen. De show werd bijeengebonden door een quiz waarvan de resultaten steeds zwartere schaduwen over het gezicht van Monique van de Ven wierpen. Bij het kersenpittenspugen kon zelfs een schitterende, verre boog de onbenoemde Actrice des Vaderlands niet behoeden voor verlies.

Bovendien kan er in het aangeharkte anarchisme van De Leeuw altijd iets gebeuren. Zaterdag was dat de sambalman: een Rotterdammer die een plaatselijke legende is geworden door na zijn pensioen op straat zelfgemaakte Surinaamse sambal te gaan verkopen. Er ontspon zich een gesprek dat vreemde afslagen nam, ook al omdat de sambalman niet al te best meer leek te horen.

Het ging over zijn aanhangwagen, zijn fiets, zijn brommer en weer over zijn fiets (brommer stuk), zijn pensioen, het nadoen van een bloemverkoper, zijn eerste aanschaf van sambalgeld (nieuwe tanden, nee hij had ze nu niet in). De uitsmijter was dat de sambalman zelf geen sambal eet – last van zijn buik. Het werd een heerlijk gesprek, door De Leeuw met perfecte toon en timing gevoerd. Uitbuiktelevisie op zijn best. De zenderoorlog duurt nog wel even, maar deze slag was voor De Leeuw.