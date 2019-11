ArcelorMittal wil af van Italiaanse staalfabriek

Staalconcern ArcelorMittal wil af van zijn geplande overname van de Ilva-fabriek in Tarente, de grootste van Europa. Belangrijkste aanleiding is een recent besluit van de Italiaanse politiek om een milieugarantie voor de fabriek in te trekken, zo heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. De Italiaanse regering heeft laten weten het besluit van ArcelorMittal niet zomaar te accepteren.

De staalproducent loopt door het strengere milieubeleid naar eigen zeggen het risico op juridische vervolging vanwege vervuiling. De milieugarantie die het bedrijf hiertegen beschermde was volgens ArcelorMittal een belangrijke voorwaarde in het vorig jaar gesloten huur- en overnamecontract met de Italiaanse staat.

Dertig dagen

Bij het besluit spelen ook andere problemen mee. Zo zou een door de rechtbank opgelegde sluiting van een van de hoogovens in Tarente een bedreiging vormen voor de bedrijfsvoering.

Een anonieme Italiaanse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat er geen juridische grond is voor het verbreken van het contract. De bedrijfsleiding van Arcelor wordt „onmiddellijk” ontboden in Rome voor overleg.

Arcelor sloot in oktober vorig jaar een overeenkomst om de noodlijdende Ilva-fabriek te huren en op termijn voor 1,8 miljard euro over te nemen van de Italiaanse staat. Zo ver komt het dus niet, als het aan het staalconcern ligt - Arcelor wil de fabriek in Tarente binnen dertig dagen teruggeven aan Italië. In totaal werken bij de fabriek 8.200 mensen.