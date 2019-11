Allemaal aan de foxtrot om brein en lijf fit te houden

Stijldansen, wie doet het nog? De foxtrot, de chachacha, de rumba? En toch is dansen goed voor de lichaam en geest. Waarom precies, is lastig samen te vatten. Al is dat wel precies wat hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en zijn retorisch al bijna net zo soepele sidekick, arts/onderzoeker Cuna Knegt, doen in het programma Het dansende brein, een initiatief van het klassieke orkest LUDWIG.

In geen decennia trok een zo bizarre én amusante hybride voorstelling door het land. Scherder en Knegt nemen het gehoor vijf kwartier onder mentale hoogspanning aan de hand langs wetenschappelijke dia’s die je alles vertellen over de functionaliteit van het (dansende) brein. Wat blijft hangen is vooral fascinatie voor de flexibiliteit van de hersens en het verontrustende besef dat je die zelf lenig moet houden door steeds weer nieuwe vaardigheden te ontwikkelen – al ben je 80. Door te dansen bij voorbeeld, of een taal te leren, of een nieuw instrument.

Scherder tovert onvermoeibaar slide na slide tevoorschijn – tot het je duizelt en je nachtmerries over de haarscherpe foto van een daadwerkelijk gekrompen Alzhemer-brein voorziet. „Zég, wij zijn hier gekomen om te dansen!” roept dan een dame dan gepikeerd, zodat het tweede deel van de voorstelling sneller dan beoogd wordt ingezet: een broodnodige spoedcursus foxtrot gevolgd door een uurtje ballroom dansen op de live-begeleiding van orkest Ludwig – samengesteld uit (grotendeels) geweldige musici uit het Radio Filharmonisch Orkest, die net zo aanstekelijk Wagner blijken te kunnen spelen als dansmuziek van Ritchie Valens, Glenn Miller en Johann Strauss.

Het was een feestje voor ervaren danseurs op soepele schoentjes en dappere klassieke muziekliefhebbers op spekzolen, dat wordt uitgerold in een landelijke tournee langs dansscholen.

Lezing/ Muziek Het dansende brein door LUDWIGs Ballroom Band en Erik Scherder. Beleefd: 1/11 Zuiderkerk, Amsterdam. Info: ludwiglive.nl ●●●●●