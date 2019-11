ABN Amro moet bankrekening openen voor wietondernemers

ABN Amro moet een bankrekening openen voor drie ondernemers die een bedrijf proberen op te zetten om legaal wiet te telen. De rechtbank Amsterdam oordeelde maandag in een kort geding dat het „niet aannemelijk” is dat de mannen achter Project C de wet willen overtreden.

Advocaat Peter Schouten, huisarts Ronald Roothans en voormalig Statenlid Joep van Meel (SP) willen met Project C meedoen aan een overheidsexperiment. In navolging van het regeerakkoord wordt in tien gemeenten legale wietteelt uitgeprobeerd. Het plan is nog niet door de Eerste Kamer, maar de wietondernemers zijn al bezig met de voorbereidingen.

De mannen hebben zelf geïnvesteerd in het project alleen moeten nu inkomsten genereren om verder te kunnen, wat zonder bankrekening niet mogelijk is. De ondernemers willen geen contant geld accepteren om zo transparant mogelijk te werk te gaan. Bijna een jaar probeerden ze zonder succes een rekening te openen, onder meer bij ABN Amro waar twee oprichters al langer rekeningen hadden lopen.

‘Integriteitsgevoelig’

ABN Amro beroept zich op zijn recht op contractvrijheid. De bank zegt dat het „als belangrijke taak” heeft om witwassen tegen te gaan, is te lezen in het vonnis, en alle huidige productie van cannabis „speelt zich af in een integriteitsgevoelige sector”. Daarbij beroept de bank zich op wetgeving uit 2015 die wietteelt strafbaar stelt. Ook heeft het ministerie van Financiën banken nog niet officieel verzocht om bankrekeningen te openen voor ondernemers die meedoen aan het experiment.

Volgens de rechter is het zonder een bankrekening tegenwoordig onmogelijk „om in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen”. Hoewel ABN Amro zich kan beroepen op contractvrijheid, mag de bank niet zonder meer klanten weigeren. Daarbij heeft ABN Amro niet hard kunnen maken dat er een overtuigend risico bestaat dat de ondernemers de wet zullen overtreden. Sterker nog: het experiment is juist bedoeld om illegale praktijken in de Nederlandse wietproductie tegen te gaan.

Binnen veertien dagen moet ABN Amro daarom alsnog een rekening voor ze openen. Bovendien draait de bank op voor de proceskosten van ongeveer 1.700 euro.