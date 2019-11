Waarom demonstreert de bouwsector?

In de ochtendvergadering op de redactie waren we snel klaar met al die machines. We moesten voorbij de demonstratie-beeldrijm kijken, was de gedachte. De bouwsector kent toch juist hoogconjunctuur? Hoe lopen economische belangen en maatschappelijke onvrede hier samen?

In de loop van de week verschoof de aandacht (terug) naar één overeenkomst tussen de verschillende protesten. De gemene deler is het verwijt dat de overheid niet het juiste evenwicht weet te vinden tussen verschillende belangen.

Het botst tussen economie en milieu, korte en lange termijn, de ene en de andere sector. Bij uitstek een opgave voor het kabinet, en dan vooral voor de premier, herhaalde het NRC-commentaar deze week.

Een ander onderwerp dat de hele week terugkwam is Defensie. Redacteuren Floor Boon en Karel Berkhout waren al enige tijd bezig met een onderzoek naar de toekomst van oorlogvoering. Dat leidde de afgelopen dagen tot een korte serie, waarin je elke dag kon lezen hoe de militaire grenzen en prioriteiten verschuiven, onder meer door klimaatverandering en nieuwe technologische mogelijkheden.

Wat hetzelfde blijft: personeelstekort, waarvoor commandant der strijdkrachten Rob Bauer in een interview vrijdag een opmerkelijke oplossing naar voren schoof.

De tekorten vechten zo om voorrang, ook in onze krant trouwens. Dit weekend zoomt zorgredacteur Frederiek Weeda weer in op het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Een groeiende groep 80-plussers wordt intussen geconfronteerd met een veelzeggend probleem als ze zorg nodig hebben: er zijn én lege bedden én wachtlijsten.

Weeda schrijft veelvuldig over de tekorten in de zorg. Aan vraag geen gebrek, maar de organisatie van de middelen blijkt steeds ingewikkelder. De toegankelijkheid van de zorg komt überhaupt veel terug.

Deze week alleen al: de beschikbaarheid van antihivpil, pleegouders, psychiatrische hulp of de opkomst van de mobiele poli (hoewel dat ook is om geld te besparen). En ondertussen is er almaar debat over de online toegankelijkheid van het patiëntendossier.

Tot slot nog: Hoe ziet een dag op de redactie van NRC eruit? De Lezersdesk maakte deze week een Story voor Instagram, waarin ze met foto’s en filmpjes lieten zien hoe onze redactie op het Rokin eruit ziet en wat er gedurende een dag zoal gebeurt.

Via Instagram is de Story terug te kijken, hieronder vast een voorproefje.