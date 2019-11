Voorzitter onderwijsbond AOb stapt op, lerarenstaking gaat door

De voorzitter van de grootste vakbond voor onderwijspersoneel AOb, Liesbeth Verheggen, is opgestapt. De bond roept leraren en leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs op aanstaande woensdag toch te gaan staken.

Er was onduidelijkheid ontstaan over de actie, die vrijdag werd afgeblazen nadat het kabinet een eenmalige investering in het onderwijs had toegezegd van 460 miljoen euro. Hier waren veel mensen in het onderwijs het niet mee eens. Zij willen dat er structureel meer geld komt en zagen het akkoord als een kortetermijnmaatregel die voorbijgaat aan de jarenlang opgestapelde problemen die zij dagelijks in de klas zien.

AOb onderschrijft deze onvrede van hun leden nu ook. „We bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring”, schrijft het bestuur. „De beslissing moest op die vrijdagmiddag worden genomen en dat was te snel”, zegt de opgestapte voorzitter. „Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden.”

Verwarring

Twee kleinere werknemersorganisaties, PO in Actie en Leraren in Actie, kondigden zaterdag al aan de staking door te gaan zetten. Maar de ogen bleven gericht op AOb. Wat niet hielp was dat op zaterdag het Onderwijsblad bij leden van de AOb op de deurmat viel. Die was al onderweg toen de deal gesloten werd. Op de voorpagina stond een oproep waar de AOb niet meer achter stond: Doe mee 6 november.

Dit was de cover van het ledenblad: