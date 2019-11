Saoedische beursautoriteit keurt beursgang Saudi Aramco goed

De Saoedische beurswaakhond heeft de beursgang van staatsoliebedrijf Saudi Aramco goedgekeurd. Dat meldt de autoriteit zondagochtend op haar website. De goedkeuring, die zes maanden geldig is, is een eerste formele stap naar de beursgang waarover al sinds 2016 gesproken wordt.

Er is nog geen prospectus vrijgegeven. Saoedische staatsmedia melden zondag dat dat naar verwachting op 10 november wordt gepubliceerd. Het is niet duidelijk wanneer de beursgang precies zou moeten plaatsvinden. De afgelopen week gingen geruchten dat Saudi Aramco begin december zijn debuut gaat maken aan de beurs van Riad.

Het wachten is nu op een aankondiging van het staatsoliebedrijf zelf. Dat heeft in het verleden een beursgang al meermaals uitgesteld. Zo ver in het proces naar een beursgang als nu, met de goedkeuring van de beursautoriteit op zak, is Saudi Aramco nog niet geweest.

Waardevolste bedrijf wereldwijd

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zei eerder dat het plan is 5 procent van de aandelen te verkopen. Hij taxeert de waarde van het oliebedrijf op 2.000 miljard dollar (1.800 miljard euro), wat het veruit het waardevolste bedrijf ter wereld maakt. Met de opbrengst van de beursgang wil de kroonprins de Saoedische economie minder afhankelijk maken van olie en gas.

Volgens analisten is de schatting van Mohammed bin Salman aan de hoge kant. Aangenomen wordt dat de waarde eerder tussen de 1.000 en 1.500 miljard dollar ligt. Daarmee is het overigens nog steeds ‘s werelds waardevolste onderneming.

Saudi Aramco is de afgelopen jaren flink geraakt door lagere olieprijs. In september werden installaties van Saudi Aramco in Saoedi-Arabië aangevallen door een drone. De verwachting is dat die aanvallen ook een negatieve weerslag zullen hebben op de cijfers van het bedrijf.

Lees ook dit stuk uit augustus: Grootste beursgang aller tijden komt weer een stap dichterbij