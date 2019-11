De nieuwe staf zorgt voor een beetje kleur bij Feyenoord

Assistent-trainer John de Wolf staat met kaarsrechte houding bij de warming-up van Feyenoord, zondag in Venlo. Armen over elkaar, woeste tronie, de kin omhoog. Als hij even daarvoor het kunstgrasveld in De Koel oploopt, schudt hij handen, steekt zijn duim op, geeft een knipoog.

Hij is terug bij Feyenoord, waar hij begin jaren negentig naam maakte als meedogenloze verdediger. Vanuit de dug-out overziet coach Dick Advocaat het geheel, omgeven door een legertje fotografen. De Wolf is de opvallendste naam in de nieuwe technische staf, die verder bestaat uit Said Bakkati en Advocaats vaste secondant Cor Pot.

Met hen poogt Feyenoord in tijden van nood terug te grijpen op oude – gecultiveerde – kernwaarden: beleving, strijd en passie. Na het opstappen van Jaap Stam was er een grote schoonmaak in de staf omdat de „chemie” zou zijn uitgewerkt, oordeelde de directie: exit assistenten Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en spitsentrainer Roy Makaay.

De wisseling heeft, vooralsnog, effect. Nummer voorlaatst VVV-Venlo, waar fans het vertrek van coach Robert Maaskant eisten, werd met 3-0 verslagen. „Je zou bijna zeggen: hij is een toverdokter”, zei interim-technisch directeur Sjaak Troost bij de entree van Advocaat tegen RTV Rijnmond. Dat is overdreven, voor een coach die in 2018 nog degradeerde met Sparta. Het zijn kleine, maar tegelijkertijd niet onbelangrijke ingrepen die Advocaat in vier dagen heeft doorgevoerd.

Rechtsbuiten Steven Berghuis – hij scoorde twee keer – is gepromoveerd tot aanvoerder, ten koste van de onzekere verdediger Eric Botteghin. Advocaat wil Berghuis „meer verantwoordelijkheid” geven, als een van de betere Feyenoord-spelers.

Jan-Arie van der Heijden, onder Stam op een zijspoor beland, is terug in het hart van de defensie. Slachtoffer: Marcos Senesi, de miljoenenaankoop. Hij loopt met gebogen hoofd met een krat bidons de befaamde trap – 36 treden – naar het veld af.

Bijna alle basisprincipes van een functionerend elftal ontbraken, als je Advocaat donderdag hoorde op zijn eerste persconferentie: de organisatie, onderlinge afspraken, weten hoe te opereren in balbezit, bij balverlies. Hij zei het meerdere keren: spelers moest duidelijk worden gemaakt wat ze moeten doen.

Advocaat werkte er de afgelopen dagen specifiek aan. Hij noemt onder meer de ‘restverdediging’: de positionering van de defensie als de ploeg in de aanval is. „Op een gegeven moment wordt het een automatisme, dan hoef je het niet eens meer te vertellen. Nu moet je het accentueren.”

En, essentieel: Advocaat was „een beetje geschrokken” van de manier van communiceren. Hij trof een „vrij stille groep”, ook naar elkaar toe. „Dat probeer je te activeren. Joh, zeg eens wat tegen elkaar, als iemand een fout maakt.” Dat is ook logisch bij een wisseling, zegt Berghuis. „Er staat een nieuwe staf voor je, dan kijkt iedereen een beetje de kat uit de boom. Hij [Advocaat] probeert het los te krijgen.”

De Argentijn Senesi, de Portugees Edgar Ié en de Colombiaan Luis Sinisterra spreken niet of nauwelijks Engels of Nederlands. Na het vertrek van Makaay is er geen Spaans sprekende assistent meer om hen te helpen. De vertaling wordt nu gedaan door clubarts Casper van Eijck, zegt Advocaat. Zondag tijdens de wedstrijd is het de Peruaanse wisselspeler Renato Tapia die dat doet voor Sinisterra. Advocaat, lachend: „Hij krijgt daar extra voor betaald.”

Felle tackles

Een elftal dat op een dood spoor zat, is weer een beetje tot leven gewekt. Feyenoord oogt beter georganiseerd – al is het spel broos. Er wordt meer gepraat, gebaard. Advocaat staat druk te wijzen, je hoort Berghuis schreeuwen. Felle tackles worden gemaakt. Bij balverlies duiken meerdere spelers op de tegenstander om de bal te heroveren.

Je vraagt je af: waarom de afgelopen weken niet? Is het de hand van Advocaat, of was het het onvermogen van Stam en zijn staf?

Tijdens de warming-up zijn de assistenten nadrukkelijker aanwezig dan de vorige staf. De Wolf en Bakkati zitten er bovenop bij het positiespel. De Wolf gooit nog even een paar hoge ballen op verdedigers Van der Heijden en Ridgeciano Haps – als oefening voor de kopduels.

Het was directeur Troost die met de optie kwam om De Wolf – hij coachte in het amateurvoetbal – als assistent in te passen. „Wat altijd in de staf moet zitten is de Feyenoord-uitstraling, een cultuurdrager”, zei hij.

Advocaat noemt De Wolf een „karakterjongen”. „Dat heeft het elftal ook nodig. Een beetje strijd. Beetje provoceren. Je moet ze een beetje gaan lokken. Dat kan John ook wel.”

De Wolf praat met veel armgebaren in op spelers. Hij neemt Leroy Fer en Haps even apart. In de rust, op weg naar de kleedkamer, gaat hij met back Rick Karsdorp in discussie. Feyenoord heeft weer een beetje kleur. „De instelling was geweldig”, zegt Advocaat. „De jongens waren echt gemotiveerd.”

Hij zei het er niet bij, maar het was aantrekkelijk om te denken: nu wel.