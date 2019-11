Nederlandse Portretprijs (25.000 euro) voor de tweede keer uitgereikt

De winnaars van de Nederlandse Portretprijs zijn zondagmiddag bekendgemaakt. Het gaat om een schilderij gemaakt door Scott Barner, Tempête, en een beeldhouwwerk getiteld Japans meisje (Little Ichiko) van Mooniq Priem. In de categorie Jong Talent won Amy Verhoeff met haar schilderij Opa.

Het winnende schilderij door Scott Barner, Tempête. Foto Stichting DNP

Met Opa won Amy Verhoeff in de categorie Jong Talent. Foto Stichting DNP

De twee winnende werken werden door de jury respectievelijk „spectaculair door gebrek aan spektakel, nukkig en tegelijk kwetsbaar en onzeker” en „een kleine tijdbom vol power” genoemd. Over Amy Verhoeff merkte de jury op dat haar schilderij Opa „goed op alle fronten” was, „elk detail heeft klasse”.

De Nederlandse Portretprijs werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Er waren 1.254 inzendingen, zowel van bekende als van onbekende kunstenaars. Het prijzengeld bedraagt 25.000 euro, daarvan krijgen Scott Barner en Mooniq Priem elk 5.000 euro plus een opdracht ter waarde van 5.000 euro.

De Nederlandse Portretprijs is geïnspireerd op de Britse BP Portrait Award, die bestaat sinds 1980. Geselecteerde werken worden tentoongesteld in de National Portrait Gallery. In Nederland zijn 50 inzendingen te zien in Slot Zeist. De winnaar van een speciale publieksprijs wordt na afloop van de tentoonstelling bekendgemaakt, op 17 november.

Bij de opening van de expositie in Zeist pleitte oud-minister van cultuur Hedy d’Ancona voor de oprichting van een Nederlands Portret Museum. Stichting De Nederlandse Portretprijs wil „de hedendaagse portretkunst in Nederland naar een niveau brengen, gelijkwaardig aan dat van de Gouden Eeuw”. De stichting streeft naar meer opdrachten voor kunstenaars, meer aandacht voor portretkunst op opleidingen en academies en meer tentoonstellingen van hedendaagse portretkunstenaars in musea.

Expositie De Nederlandse Portretprijs op Slot Zeist duurt nog t/m 17 nov. Inl: slotzeist.nl