Minister Grapperhaus wil toegang tot versleutelde chatberichten

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil dat justitie toegang krijgt tot versleutelde berichten op chatdiensten als WhatsApp als daarin kinderporno wordt gedeeld. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister zondag na berichtgeving van actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Grapperhaus vindt dat socialemediabedrijven een ‘sleutel’ zouden moeten maken die toegang verschaft tot versleutelde berichtgeving. Justitie zou zo’n sleutel dan kunnen vorderen bij de rechter-commissaris als er „verdachte dingen op het gebied van kindermisbruik en kinderporno plaatsvinden”, zegt de minister tegen Nieuwsuur. Grapperhaus zegt tegenover het actualiteitenprogramma niet hoe justitie zeker kan weten dat het bij versleutelde berichtgeving om kinderpornno gaat.

Het risico van een sleutel zoals Grapperhaus die wil is dat die in handen van kwaadwillenden zou kunnen vallen. Daarmee komt potentieel de privacy in gevaar van alle gebruikers van een chatdienst.

Geen concreet voorstel

De woordvoerder van Grapperhaus benadrukt dat het niet gaat om een concreet wetsvoorstel. De minister wil het gesprek aangaan met bedrijven als Facebook over de wenselijkheid van nog meer encryptie. De Amerikaanse minister van Justitie William Barr riep Facebook vorige maand op veiligheidsdiensten de mogelijkheid te geven chatgesprekken in te zien als er verdenkingen zijn van criminele activiteiten. Grapperhaus sluit zich, in navolging van Australië en het Verenigd Koninkrijk, aan bij die oproep.

Facebook-dochter WhatsApp is beveiligd met end-to-end-encryptie. Daarmee kunnen alleen verzender en ontvangen berichten lezen. Ook Facebook Messenger en Instagram Messenger moeten die beveiliging krijgen, als het aan Facebook-topman Mark Zuckerberg ligt.