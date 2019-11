Jeugdzorg vraagt kabinet om bescherming tegen agressie

Acht op de tien jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders heeft afgelopen jaar te maken gehad met agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. Dat schrijven jeugdzorginstellingen in een pamflet. Ze eisen maatregelen van het kabinet voor betere bescherming.

Volgens de instellingen worden medewerkers niet alleen tijdens hun werk bedreigd, maar weten cliënten en ouders „de jeugdbeschermers ook steeds vaker in hun privéleven te raken”. Zo worden medewerkers „met naam en toenaam besmeurd op sociale media en klachtenwebsites”. Dat vinden de instellingen een probleem omdat deze aantijgingen op internet blijven staan. Ook vinden zij dat jeugdzorgmedewerkers te weinig bescherming krijgen van de politie vanwege een tekort aan agenten. „Aangiftes van jeugdbeschermers worden vaak onterecht afgewezen vanwege hetzelfde gebrek aan capaciteit.”

Van eerdere beloftes is in de praktijk „niets terechtgekomen”, schrijven de instellingen. „Dat is onacceptabel.” Daarom vragen de instellingen het kabinet om betere bescherming, zoals een speciaal telefoonnummer waarmee ze bij gevaar direct hulp kunnen krijgen van de politie. Ook willen ze onder meer dat medewerkers geholpen worden bij het doen van aangifte en bescherming krijgen als ze bedreigd worden.

Vorige week bleek dat bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen met financiële problemen kampt. Ook is het aantal jongeren in de jeugdzorg afgelopen jaar gestegen. Bovendien is de duur van de zorg toegenomen. Als gevolg van de financiële tekorten wil de gemeente Amsterdam onder meer cliëntenstops invoeren en accepteren dat wachtlijsten oplopen.