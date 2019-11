FC Emmen te sterk voor Vitesse

Vitesse heeft verzuimd de derde plaats in de eredivisie over te nemen van PSV. De ploeg van trainer Leonid Sloetski had daarvoor moeten winnen bij FC Emmen, maar ging met 2-1 onderuit. Emmen bleek daarmee op eigen veld opnieuw een moeilijke tegenstander. Uit de laatste vier thuisduels haalde de ploeg van trainer Dick Lukkien liefst tien punten.

Emmen, dat dinsdag door NAC Breda werd uitgeschakeld in het bekertoernooi, startte voortvarend. Na 22 minuten leidde de ploeg al met 2-0. De eerste treffer mocht Vitesse-doelman Remko Pasveer zich aanrekenen. Hij liep onder een voorzet van Glenn Bijl door, waarna Michael de Leeuw van dichtbij de bal in het doel kon tikken. Ook bij het tweede doelpunt was De Leeuw betrokken. Zijn kopbal werd door Pasveer tegen de lat getikt. De Deen Nikolai Laursen kopte in de rebound raak.

Vitesse kwam er niet aan te pas, maar slaagde er na ruim een half uur wel in de marge te verkleinen. Bryan Linssen zag zijn kopbal nog worden gestopt door doelman Dennis Telgenkamp, maar de Malinees Nouha Dicko kreeg de bal voor de voeten en schoot wel raak. De beste kansen waren ook na rust voor Emmen, waar Anco Jansen in de slotfase zijn eerste speelminuten van het seizoen maakte na een knieblessure. (ANP)