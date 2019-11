‘De val van WeWork is goed nieuws voor de samenleving’

Hij is misschien wel één van de meest gehate wetenschappers onder techbedrijven: Scott Galloway, marketingprofessor van New York University en presentator van de technologiepodcast Pivot. Al weken maakt hij zich boos over WeWork, het Amerikaanse bedrijf dat lege kantoorruimtes huurt, verbouwt tot hippe werkplekken en weer doorverhuurt aan zzp’ers.

WeWork trekt momenteel flink de aandacht omdat het in twee maanden tijd van een waardering van 47 miljard dollar naar 8 miljard dollar zakte. Een aanstaande beursgang werd afgeblazen nadat bleek dat WeWork onder druk van schaalvergroting extreme kostenoverschrijdingen maakte. Met de flamboyante oprichter Adam Neumann had WeWork iemand in huis die zelfstandig alle financiële beslissingen kon nemen.

Lees meer over hoe WeWork in twee maanden tijd 35 miljard euro aan waarde inleverde

De Japanse investeerder Softbank - dat miljarden stak in WeWork - kocht vorige week Neumann uit en investeerde opnieuw veel geld om het bedrijf te redden. Neumann verlaat het bedrijf als miljardair, maar de grote vraag is of het dramatisch gedevalueerde WeWork nog wel toekomst heeft. En wat er gebeurt met de 13.500 werknemers van wat tot voor kort één van de hoogst gewaardeerde unicorns (relatief jonge bedrijven die meer dan 1 miljard waard zijn) van de Verenigde Staten was.

Galloway is zeer kritisch, maar ziet nog mogelijkheden voor WeWork, dat ruim achthonderd vestigingen in de wereld heeft, waarvan drie in Amsterdam.

Wat denkt u dat er met WeWork gaat gebeuren? Blijft het bedrijf bestaan of zal het bankroet gaan?

„We moeten niet vergeten dat WeWork gewoon een goed idee is. De markt voor coworking is gegroeid en de verwachting is dat het verder zal groeien. WeWork heeft de markt betreden met een superieur product en binnenkort ruim achthonderd vestigingen, dat was nog de helft een jaar geleden. Maar het bedrijf was enorm overgewaardeerd, het geld vloog eruit en van een goede bedrijfsvoering was geen sprake. Als WeWork zich op de kern van z’n bedrijf kan concentreren, niet zo hard geld verbrandt en fatsoenlijk leiderschap neerzet dat marge boven groei prefereert, zal het overleven. Maar nooit meer voor die 47 miljard dollar die het ooit waard was.”

WeWork is geen techbedrijf, maar spreekt wel de taal van techbedrijven. U noemt dat ‘yogababble’. Wat bedoelt u daarmee?

„Yogababble is wat er gebeurt als de waarheid verborgen moet blijven en de afdeling communicatie erin slaagt om enorm te overdrijven wat een bedrijf feitelijk kan. Het is eenvoudig: WeWorks aanvraag voor een beursgang was één en al bullshit. Er stond in dat de beursgang is toegewijd aan ‘de energie die groter is dan ons allen, maar in ons allen aanwezig is’. WeWork zei dat de missie van het bedrijf was om ‘het bewustzijn van de wereld te verrijken’. Meen je dat nou serieus? The We Company verrijkt het bewustzijn van de wereld niet, het koopt vastgoed long en verkoopt het short.”

Is de devaluatie van WeWork goed nieuws voor de tech-industrie?

„The Who had het niet beter kunnen zeggen: ‘we won’t get fooled again’. Tijdens de internetzeepbel heeft de devaluatie van sites als Pets.com ingehakt op het pensioen van oma en de spaarrekening voor de studerende kinderen. Deze keer heeft de markt z’n werk gedaan en de beursgang is niet doorgegaan. De verliezers zijn Adam Neumann, Masayoshi Son (baas van hoofdaandeelhouder Softbank, red) en het investeringsfonds van Saoedi-Arabië, dat veel geld stak in WeWork. De tech-industrie had een correctie nodig. Dit is goed nieuws voor investeerders, markten en de samenleving.”