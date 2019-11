Berucht internetforum 8chan weer online onder nieuwe naam

Het beruchte internetforum 8chan is zaterdag weer online gekomen onder een nieuwe naam, 8kun. De website was sinds augustus offline, nadat drie schutters er in vijf maanden tijd hun aanslagen op minderheden hadden aangekondigd.

8kun - 8kun.net - is nagenoeg identiek aan diens voorganger 8chan. Iedere gebruiker is in principe nog steeds anoniem. Mede daardoor ontwikkelde 8chan een stevige reputatie als het donkerste hoekje van het internet waar racistische denkbeelden, complottheorieën en doxxing - het onthullen van iemands identiteit - courant waren.

8kun heeft duidelijk nog wat kinderziektes. De site is erg traag en er kan amper gepost worden. „Het zal nog een paar dagen duren voordat de site echt stabiel is en we de netwerkinstellingen van onze nieuwe apparatuur verfijnd hebben”, schrijft 8kun-beheerder Ronald Watkins op Twitter. De voorpagina van de website is onveranderd sinds de site in augustus offline ging. Onder het kopje laatste nieuws staat: „Grote schietpartij in El Paso, dodelijke slachtoffers gerapporteerd”.

Het was juist die schietpartij die ervoor zorgde dat 8chan begin augustus op zwart ging. De 21-jarige Patrick Crusius schoot toen 22 mensen dood in El Paso, Texas. Zijn beweegredenen zette hij uiteen in een manifest dat Crusius nog geen twintig minuten voor zijn eerste schoten op 8chan plaatste. „Ik verdedig simpelweg mijn land tegen culturele en etnische omvolking veroorzaakt door een invasie.” Crusius, tegen wie de doodstraf geëeist wordt, maakte voornamelijk Latijns-Amerikaanse slachtoffers.

‘Riool van haat’

De 21-jarige was niet de eerste die zijn aanslag via 8chan aankondigde. Brenton Tarrant, de man die in maart 52 mensen doodde bij aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, was Crusius’ inspiratiebron, zo liet hij zelf weten. Ook Tarrant plaatste een manifest op 8chan - inmiddels in zeker zestien talen vertaald, ook in het Nederlands - en deelde bovendien een link naar een livestream van zijn terreurdaad. Anderhalve maand na zijn aanslag verspreidde ook de 19-jarige John Earnest zijn boodschap via 8chan voor hij één vrouw doodschoot en een rabbijn verwondde in een synagoge in Poway, Californië.

Na de aanslag van Crusius was de maat vol voor internetbedrijf Cloudflare, dat internetpagina’s sneller maakt en beschermt tegen ddos-aanvallen. Cloudflare spreekt zich bijna nooit uit over de vele miljoenen webpagina’s die het ondersteunt, maar maakte voor 8chan een uitzondering. Directeur Matthew Prince noemde 8chan in een blogpost „een riool van haat” en zegde de samenwerking op. Zonder ondersteuning van Cloudflare ging 8chan offline.

De eigenaar van 8chan, de in de Filippijnen wonende Amerikaan Jim Watkins noemde de beslissing van Cloudflare een schande en beloofde dat zijn forum snel weer online zou komen. Ondertussen werd hij zelf gedagvaard om te getuigen voor de commissie-Binnenlandse Veiligheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Congresleden wilden weten wat 8chan deed om online extremisme te bestrijden. Watkins zette zijn plannen om 8chan online te zetten in de ijskast.

‘Volledig toegewijd aan vrijheid van meningsuiting’

Het verhoor was besloten, maar via zijn advocaat gaf Watkins documenten vrij die duidelijk maken waarom hij het een schande vond dat zijn site offline was. Watkins stelde dat 8chan zich houdt aan de Amerikaanse wet en bovendien snel ingrijpt tegen illegale berichten, waaronder de manifesten met „echte dreigementen” van Tarrant (verwijderd na 2 uur en drie kwartier), Earnest (na 12 minuten) en Crusius (na 45 minuten).

Maar op deze „zeer kleine categorieën van onbeschermde uitingen” na is Watkins niet bereid zijn forum te modereren. „Allerlei andere ongeschoolde, slecht geïnformeerde en samenzwerende meningen worden beschermd door het eerste amendement en door 8chan.” Trots, noemt Watkins 8chan „het enige platform dat volledig is toegewijd aan de vrijheid van meningsuiting”.

Watkins zegde in het Amerikaanse Congres toch enkele wijzigingen toe voor zijn site weer online zou komen. Hij beloofde dat „in noodgevallen” delen van de site afgesloten konden worden tot „het weer veilig genoeg is om het plaatsen van berichten toe te staan”. Schietpartijen zoals die in El Paso, Poway en Christchurch zullen daar zeker onder vallen, verzekerde hij Congresleden.

Naast de domeinnaam is ook de slogan van de website veranderd. Dat luidde na de eerste aanslagen nog „omarm eerloosheid”, maar is inmiddels „spreek vrij, legaal”. Onder het motto prijkt een citaat van een lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat het opneemt voor het recht om anoniem te communiceren. Het logo van de site - dat half oktober in een Hollywood-achtige trailer onthuld werd - is geïnspireerd door de Gadsen snake. Deze opgekrulde slang was een mascotte voor Amerikaanse rebellen in hun onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britse overheersers.

‘Kwade trouw’

Dat het drie maanden duurde voordat 8kun weer bereikbaar is, kwam doordat weinig bedrijven nog met de site geassocieerd wilden worden. Een groep online activisten onder leiding van Fredrick Brennan werkte de terugkeer van de site tegen, door nieuwe hostingbedrijven via sociale media ter verantwoording te roepen. 8kun maakt nu, na diverse omzwervingen, gebruik van servers van het Russische bedrijf Vdsina en het Amerikaanse bedrijf VanwaTech heeft de rol van Cloudflare overgenomen. Eigenaar Nick Lim schreef op Twitter er vertrouwen in te hebben dat „8kun significante verbeteringen” heeft gemaakt.

Brennan, die 8chan in 2013 oprichtte en later verkocht aan Watkins, wil niks meer met zijn creatie te maken hebben. Hij riep bedrijven zaterdag op om geen zaken te doen met 8kun. „Al het beschikbare bewijs wijst erop dat 8kun niet anders is dan 8chan. Het is een naamswijziging, te kwader trouw gedaan in de hoop dat goedgelovige mensen erin zullen trappen. Jim Watkins, de eigenaar, is niet veranderd en er is geen reden om aan te nemen dat hervormingen plaatsgevonden hebben.”