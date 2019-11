Belgische belofte Eli Iserbyt overklast door ‘onklopbare halfgod’ Van der Poel

Hij staat er wat gelaten bij, Eli Iserbyt uit het Belgische Bavikhove, al weken de heerser van de cross maar nu ineens niet meer. Na zeven overwinningen is hij terug op aarde, op het landgoed van de gebroeders Pyfferoen in Ruddervoorde overklast door wie anders dan Mathieu van der Poel, de winnaar die achter hem op het podium wordt geroepen alsof hij de eerste twee maanden van het seizoen niet aan zich voorbij heeft laten gaan.

Iserbyt haalt zijn schouders op, amper verwonderd door het krachtsverschil met de wereldkampioen, op wie hij meer dan anderhalve minuut moet toegeven. „We moeten ermee leven”, zegt hij, zijn ogen bloeddoorlopen door de geleverde inspanning. „Iedereen had een duel willen zien, maar ja, het is wel Mathieu hè.”

Twee uur voor de derde wedstrijd om de Superprestige op gang wordt geschoten, heeft Iserbyt zich teruggetrokken in de camper van zijn ploeg. Hij moest zich tot dan toe verantwoorden tegenover de vaderlandse pers, werd niet voor het eerst gedwongen zich uit te spreken over zijn kansen nu de grote Van der Poel zijn rentree ging maken en vond dat op een goed moment welletjes. Binnen moest de televisie uit, want op de Belgische tv was het ook „alleen maar Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel”, zegt vriendin Fien Maddens. „Hij spreekt zelf ook altijd over Mathieu alsof hij een onklopbare halfgod is. Vorig jaar werd hij een paar keer met hem vergeleken. Dan weet je dat je goed bezig bent in deze sport.”

Hartjesgebaar

Toen Fien in juni een relatie met Eli kreeg, had ze nog niet goed door wat veldrijden in België kan losmaken. Maar nadat haar vriendje in Iowa de eerste wereldbeker van het seizoen had gewonnen en met een hartjesgebaar over de finish was gekomen, wilden de Vlaamse sportmedia alles van die nieuwe liefde weten.

De verrichtingen van Eli Iserbyt worden in Vlaanderen al tot ver binnen het privédomein geregistreerd sinds hij in 2016 de jongste wereldkampioen veldrijden ooit werd, bij de beloften. „Daar heeft hij pech mee gehad”, zegt vader Joost Iserbyt, die buiten handjes van nonkels en neefjes schudt. „Hij was 17 en werd opgehemeld. Het volgende jaar verwacht men idem, maar toen werd het moeilijker. Op die leeftijd geloof je alles wat er in de media verschijnt. Hij heeft daar last van gehad.”

Want ook naast de fiets ging het vaak over Iserbyt, of eigenlijk over zijn toenmalige vriendin, veldrijdster Puck Moonen. Die liet zich op haar sociale media-kanalen nog weleens schaars gekleed zien, en fans van de cross vormden zich graag een mening over haar, alsook de kranten – de typering ‘wielerbabe’ passeerde dan de revue. Vorig jaar kende Iserbyt een minder seizoen en volgens zijn vader had dat ook te maken met de relatie van zijn zoon, die niet goed zat. „Dat kroop in zijn hoofd, hij was minder opgewerkt, trainen ging moeilijker.”

In mei dit jaar ging het stel uit elkaar, en in de maanden die volgden werd Iserbyt langzaam weer de positieve, vrolijke jongen die houdt van domme moppen en daarin graag de limiet opzoekt, zegt vader Joost. „Het koppie zat er weer bij.”

‘Zielige ukkepuk’

Iserbyt begon te winnen, en bleef dat doen. De media-aandacht was overweldigend, soms ook een beetje te veel, vond pa, die de verwachtingen voor de cross in Ruddervoorde tempert: „Het zou al mooi zijn als hij een paar ronden met Mathieu mee kan rijden.” Zelf zegt Iserbyt: „Pff, ik weet niet of ik zijn evenknie ben. Alles zou mee moeten zitten.”

Volgens Fien is het vooral zaak dat haar vriendje zich „niet zot laat maken door alle commentaren die cónstant aanwezig zijn.” Ze doelt op de negativiteit die aanzwelt nu de confrontatie met Van der Poel aanstonds is, de Nederlander die opgroeide in België en publiekslieveling is zolang rivaal Wout van Aert geblesseerd thuis zit. „Onder zijn foto’s op Facebook staat dan: ‘Ge moet niet denken dat u Mathieu gaat verslaan, zielige ukkepuk’. In het veld roepen ze dit jaar vaak ‘kom op kabouter’ naar hem. De crosswereld is een harde.”

In Ruddervoorde neemt Iserbyt zondag na het startschot de leiding, hij kan drie rondjes volgen, maar moet Van der Poel dan laten gaan. Hij finisht als vijfde. Al die media-aandacht van de afgelopen weken „neemt energie”, zegt Iserbyt aan de finish. „Maar het hoort bij mijn job. Misschien wordt het wel minder als ik ook minder ga presteren.”