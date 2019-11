Airbnb pakt huisfeesten aan na dodelijke schietpartij

Deelplatform Airbnb wil een einde maken aan de verhuur van huizen voor feesten. Dat heeft bestuursvoorzitter Brian Chesky van het bedrijf zaterdag verklaard op Twitter, in reactie op een dodelijke schietpartij bij een feest in een verhuurd huis in Californië, afgelopen donderdag.

„Dit is onaanvaardbaar”, schreef Chesky over het bloedbad tijdens een feest voor Halloween bij San Francisco, waarbij vijf mensen omkwamen in een huis dat was gehuurd via Airbnb. Volgens de politie kwamen meer dan honderd mensen af op het feest, waarvoor de verhuurder geen toestemming had gegeven.

In een serie tweets schreef Chesky, mede-oprichter van het bedrijf, dat Airbnb maatregelen neemt om „feesten zonder toestemming tegen te gaan en een einde te maken aan wangedrag door verhuurders en huurders”. Hoewel Airbnb feesten zonder toestemming al verbiedt, gaat het bedrijf die regel strenger handhaven, aldus Chesky.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: — Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019

Zo gaat het bedrijf beter letten op reserveringen met een „hoog risico” die alarmbellen doen rinkelen in het verhuursysteem. Reserveringen voor één nacht in een groot huis kunnen bijvoorbeeld nader worden bekeken, schrijft AP. Gebruikers die de regels schenden worden verwijderd.

Airbnb zet bovendien een spoedinterventieteam op om huisfeesten tegen te gaan, geleid door Margaret Richardson, vice-president van de onderneming. Het bedrijf zal binnen tien dagen meer mededelingen doen over wat dat team precies gaat doen, na een inventarisatie van het probleem.

Vijf doden in Californië

Van de vijf slachtoffers van de schietpartij in Orinda, een buitenwijk van San Francisco, kwamen drie mensen in de gehuurde woning om. Twee anderen overleden later in het ziekenhuis. Alle slachtoffers waren jonger dan 30.

„Wat er donderdagavond is gebeurd in Orinda is vreselijk”, aldus Chesky. „Ik leef mee met de families en buren die door deze tragedie zijn getroffen. We zijn aan het werk om hen te steunen.”

De huurder had volgens AP tegen de verhuurder gezegd dat ze het huis wilde gebruiken om leden van haar familie onder te brengen die last hadden vast astma wegens de rook van de ernstige natuurbranden in Californië. In plaats daarvan verscheen een aankondiging van het feest op Instagram.

Airbnb, dat volgend jaar naar de beurs wil, heeft al langere tijd problemen met huisfeesten. In 2018 deed het bedrijf een huurder in de ban die 250 feestgangers had toegelaten tot een gehuurd huis in Ohio. In juli kwamen twee mensen om tijdens een feest in een via Airbnb gehuurde woning in Pennsylvania.