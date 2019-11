Zuid-Afrika wint voor derde keer wereldtitel rugby

Zuid-Afrika is zaterdag in Japan wereldkampioen rugby geworden. Het land versloeg Engeland met 32-12. Het is de derde keer dat de Springbokken wereldkampioen worden en hiermee komt Zuid-Afrika op gelijke hoogte met Nieuw-Zeeland dat ook drie keer kampioen werd.

Bij een stand van 18-12 bezorgde Makazole Mapimi Zuid-Afrika in de 68e minuut de eerste try. Na de daaropvolgende conversie stond het 25-12 en was de finale eigenlijk al beslist. Een try van Chelsin Kolbe, eveneens met een benutte conversie van Handré Pollard, zorgde voor de 32-12-eindstand. Pollard was goed voor 22 van de 32 punten. Bij Engeland kwamen alle punten van Owen Farrell.

Zuid-Afrika wist zich zondag te plaatsen voor de finale door Wales met 19-16 te verslaan. In 1995 deed Zuid-Afrika voor het eerst mee met het toernooi, na het afschaffen van de apartheid. Dat jaar werd de ploeg in eigen land meteen wereldkampioen door Nieuw-Zeeland te verslaan. De tweede titel volgde in 2007 in een finale tegen Engeland. (ANP)

