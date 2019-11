Turkije dreigt met terugsturen IS’ers naar land van herkomst

Turkije wil IS-strijders terug gaan sturen naar hun land van herkomst. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zaterdag gezegd tegen persbureau Reuters.

De Turkse minister sprak zich uit tegen Europese passiviteit wat betreft het terughalen van Syriëgangers. „Dat is voor ons onacceptabel. Het is ook onverantwoordelijk”, aldus Soylu. Bij invallen in het Noorden van Syrië heeft Turkije de afgelopen weken meerdere buitenlandse IS-strijders opgepakt.

In Nederland is veel discussie over het vraagstuk rondom de terugkeer van Syriëgangers. Volgens eerdere berichtgeving, op basis van cijfers van inlichtingendienst AIVD, verblijven 55 Nederlandse volwassenen en 90 kinderen in Syrische detentiekampen. Het kabinet wil hen niet terughalen, maar hun Nederlandse nationaliteit afnemen en ze in Irak laten berechten.

Vrijdag eisten vijf advocaten dat de staat 78 IS-vrouwen en IS-kinderen binnen twee weken repatrieert. Volgens de landsadvocaat bestaat een dergelijke juridische verplichting echter niet: zij moeten zelf proberen terug te keren via Turkije.