Tieners aangehouden voor grootschalige afpersing naakfoto’s

Drie verdachten, onder wie twee minderjarigen, zijn deze week aangehouden in de regio Leiden op verdenking van sextortion, afpersing met een seksuele getinte foto of video van het slachtoffer. De politie meldt zaterdag dat tientallen slachtoffers in de afgelopen maanden ongeveer 100.000 euro aan de groep tieners betaalden. Eerder werden al vijf andere verdachten opgepakt.

De politie heeft tot nu toe contact gehad met veertien slachtoffers, van wie de jongste veertien jaar is. Een deel van hen heeft aangifte gedaan, mogelijk volgen er nog meer. De politie denkt dat in totaal ongeveer honderd slachtoffers zijn gemaakt. Ook het buitgemaakte bedrag loopt mogelijk verder op.

Lees ook: Ze zei: Laat ’m eens zien en toen vroeg ze 5.000 euro

Slachtoffers werden benaderd via sociale media. Veelal deden de daders zich voor als vrouw en begonnen een chatgesprek. Na een tijdje vroegen zij de slachtoffers een naaktfoto van zichzelf te sturen, die ze daarna dreigden openbaar te maken als er geen geld werd betaald.

De politie doet al lange tijd onderzoek naar de zaak. In augustus werden twee verdachten aangehouden en in september nog drie. Drie van hen zitten nog vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.