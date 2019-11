PSV verspeelt ook punten bij Sparta Rotterdam

PSV zakt in de eredivisie steeds verder weg. Het elftal van trainer Mark van Bommel verspeelde zaterdag voor de derde keer op rij punten. De uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam eindigde ternauwernood in een gelijkspel (2-2).

Vorige week verloor PSV van AZ (0-4) en eerder moesten de Eindhovenaren ook in FC Utrecht (3-0) hun meerdere erkennen. PSV heeft na twaalf speelronden al acht punten minder dan koploper Ajax.

Ragnar Ache opende in de 28ste minuut de score voor Sparta. Michal Sadilek bracht PSV, dat opnieuw veel basisspelers miste, na een klein uur spelen langszij. Sparta kwam vrijwel direct daarna, via Mohamed Rayhi, weer op voorsprong. Cody Gakpo redde in de blessuretijd een punt voor PSV.

PSV speelt donderdag in de Europa League de uitwedstrijd tegen LASK Linz en hervat de eredivisie volgende week zondag in Tilburg tegen Willem II. (ANP)