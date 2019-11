PO in Actie roept leraren op toch te staken aanstaande woensdag

Lerarengroep PO in Actie roept leraren op aanstaande woensdag toch te staken, ondanks een besluit van onderwijsvakbond AOb om de landelijke actie niet door te laten gaan. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de komende jaren 460 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het basis- en voorgezet onderwijs, maar duizenden docenten stemden bij een poll van PO in Actie tegen het onderwijsakkoord.

Volgens docenten worden met een eenmalig geldbedrag problemen zoals het groeiende lerarentekort niet opgelost. PO in Actie begon zaterdagochtend met een peiling bij zijn achterban. „Binnen 8 uur 10.000 reacties, met een overduidelijk signaal: dit is niet óns akkoord”, schrijft de actiegroep.

PO IN ACTIE NEEMT AFSTAND VAN AKKOORD: 9912 stemmen tégen versus 89 stemmen voor. #NIETONSAKKOORD pic.twitter.com/RuzzMcQfQH — PO in actie (@POinactie) November 2, 2019

‘Landelijke staking juridisch niet mogelijk’

AOb hield eerder op de dag een spoedoverleg nadat leden al hun ongenoegen hadden geuit over het akkoord. Toch besloot de grootste onderwijsvakbond in Nederland de geplande actie niet door te laten gaan. „Na het convenant dat vrijdag gesloten is kan een landelijke staking juridisch niet”, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Zondag gaat het overleg van AOb verder.

De kleinere organisatie Leraren in Actie zei eerder ook al de actie woensdag door te willen zetten, de Tweede Kamer behandelt dan de begroting. Het is vooralsnog onduidelijk welke scholen en hoeveel docenten naar Den Haag zullen trekken om hun ongenoegen te uiten.

Lees ook: Kabinet komt toch met extra geld voor onderwijs - grotendeels eenmalig