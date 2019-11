MH17-verdachte: Nederland bood getuigenbescherming en nationaliteit aan

MH17-verdachte Volodymyr Tsemach zegt dat hem getuigenbescherming, de Nederlandse nationaliteit en een huis in Nederland zijn aangeboden tijdens verhoren in Oekraïne eerder dit jaar. In het eerste interview sinds zijn vrijlating met het Russische persbureau RIA Novosti dat vrijdag werd gepubliceerd, houdt de voormalig separatistencommandant bovendien vol dat hij niks met de vliegtuigramp te maken heeft.

Tsemach geeft in het interview verdere details over de verhoren met Nederlandse en Australische afgevaardigden in Kiev, van voordat hij vrijkwam. „Ze boden getuigenbescherming, burgerschap, en om een of andere reden een huis in Nederland aan. Waarom niet in Australië?”, zegt hij. „Dit verbaasde me, ik heb niet onderhandeld”, stelt hij vervolgens lachend. Het Nederlandse Openbaar Ministerie was zaterdag niet direct bereikbaar voor commentaar, maar wil tegenover RTL Nieuws niet reageren op de uitspraken.

„Ze hadden geen bewijs tegen mij. Ik was niet betrokken bij de gebeurtenis. Ik hoorde pas de volgende ochtend over het ongeluk”, gaat Tsemach verder. Die claim is strijdig met uitspraken in een video-interview in 2015, waarin Tsemach suggereerde dat hij betrokken was bij het verstoppen van de Boek-installatie die MH17 uit de lucht schoot.

Volgens het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar de vliegramp, is Tsemach een belangrijke getuige. In september kwam hij door een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne weer op vrije voeten, terwijl Nederland dit tot op hoog niveau probeerde tegen te gaan. Tsemach werd naar Moskou gevlogen en is inmiddels vermoedelijk weer thuis in Oost-Oekraïne, buiten het bereik van de Oekraïense en Nederlandse justitie.