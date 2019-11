Wie

Mark Zuckerberg

Waarom

Zuckerberg, die tot in zijn kapsel en de naam van een van zijn dochters gefascineerd is door de Romeinse keizer Augustus, verdedigt het toelaten van politieke reclame op Facebook, ook al bevat die regelrechte leugens. Twitter wil daar juist tegen optreden, maakte het bedrijf deze week bekend. Politici betalen Facebook enorme bedragen om met hun advertenties specifieke groepen te benaderen. Facebook bestaat nog maar vijftien jaar, maar het effect van dit type advertenties is wereldwijd merkbaar. Zoals Zuckerberg tegen The New Yorker over keizer Augustus zei: „Door een keiharde aanpak legde hij de basis voor tweehonderd jaar wereldvrede.”

Hoe

Potlood en waterverf.

Een versie van deze illustratie verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 november 2019