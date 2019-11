In het Zeeuws Museum in Middelburg is een tentoonstelling over Zeeuwse klederdracht voor mannen. Twee dames van gevorderde leeftijd lopen naar de balie en vragen om twee tickets. „Bent u bekend met het museum?” vraagt de kassier. „Neen”, luidt het antwoord. „Wel, op de vierde verdieping zijn de wonderkamers, op de derde ‘Nooit meer werken’, op de tweede de vaste collectie en op de eerste een expositie over mannenpakken.” Bij een der dames gingen de wenkbrauwen en mondhoeken olijk omhoog.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 november 2019