Houthakkers Brazilië schieten inheemse natuurbeschermer dood

Houthakkers die bezig waren met illegale houtkap in de Amazone, hebben vrijdag een inheemse natuurbeschermer doodgeschoten in Brazilië. Paulo Paulino Guajajara was met een collega uit zijn stam aan het jagen in een reservaat in de Amazonestaat Maranhao, toen hij werd aangevallen. Dat hebben leiders van zijn Guajajara-stam zaterdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Sinds de aanstelling van extreemrechtse president Jair Bolsonaro, wordt de Amazone verder economisch geëxploiteerd. Inheemse bewoners zeggen dat het regenwoud steeds bedreigd wordt door illegale houtkap, en sojateelt, waarvoor stukken bos worden afgebrand. Dat gaat gepaard met geweld tegen natuurbeschermers zoals Paulino Guajajara die het regenwoud proberen te behouden.

„De Bolsonaro-regering heeft inheems bloed aan zijn hand”, reageerde de koepelgroepering voor inheemse volkeren APIB. „Het toegenomen geweld in gebied van inheemse stammen, is een direct gevolg van zijn haatdragende toespraken en maatregelen tegen ons volk.”

De Braziliaanse politie zegt dat ze onderzoek doet naar de dood van Paulino Guajajara, die in de twintig was. Volgens APIB ligt zijn lichaam nog steeds op de plek in het regenwoud waar hij gedood werd. In een interview afgelopen september met persbureau Reuters zei Paulino Guajajara nog dat zijn werk gevaarlijker werd. „Ik ben soms bang, maar we moeten ons hoofd hoog houden en handelen. We zijn hier aan het strijden”, zei de de natuurbeschermer.

‘Institutionele genocide’

Volgens APIB-leider Sonia Guajajara valt onder Bolsonaro de bescherming van inheemse stammen steeds verder weg, waardoor dit soort aanvallen sneller plaatsvinden. „Het is tijd om deze institutionele genocide te stoppen”, schrijft zij op Twitter bij een foto van de doodgeschoten activist. Momenteel is Sonia Guajajara in Nederland om aandacht te vragen voor het geweld tegen inheemse groepen en de ontbossing voor sojaproductie.

Território Araribóia perde mais um Guardião da floresta por defender o nosso território.Paulinho Paulino Guajajajra foi morto hoje numa emboscada por madeireiro . É hora de dar um basta nesse genocídio institucionalizado !Parem de autorizar o derramamento de sangue de nosso povo! pic.twitter.com/iImB8wKWUH — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) November 2, 2019

De Guajajara is met zo’n 20.000 mensen de grootste inheemse stam van Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land heeft in totaal 900.000 inheemse bewoners.