Het Amerikaanse technologiebedrijf Google neemt Fitbit over, de maker van gezondheidsgadgets. Dat hebben de twee bedrijven vrijdag bekendgemaakt. Hiermee doet Google, bekend van de zoekmachine, zijn eerste stappen op de lucratieve markt van activiteitstrackers en smartwatches (zogenoemde wearables).

Google, dat onder moederconcern Alphabet valt, betaalt 2,1 miljard dollar (1,89 miljard euro) voor Fitbit. Dat komt neer op 7,35 dollar (6,60 euro) per aandeel. De overname is naar verwachting in 2020 rond, na goedkeuring van aandeelhouders en toezichthouders.

Fitbit is een van de bekendste merken op het gebied van activiteitstrackers. Fitbits, die lijken op horloges in verschillende ontwerpen, verzamelen data over onder meer het aantal stappen, de hartslag en de slaapkwaliteit van de gebruiker.

Concurreren met Apple

De laatste tijd slinkt het marktaandeel van Fitbit, mede door concurrentie van goedkopere alternatieven. Tegelijkertijd ondervindt de onderneming uit San Francisco in het duurdere segment concurrentie van Apple, dat met zijn Apple Watch steeds nadrukkelijker de kant van sport- en gezondheidsfuncties kiest.

Fitbit-topman James Park hoopt dat de combinatie met Google de technologische vernieuwing van wearables versnelt, waardoor de verkopen weer aantrekken. Verwacht wordt dat Google de Fitbit-apparaten zal integreren met al bestaande Android-apps. Hiermee zou Google beter kunnen concurreren met Apple en de Apple Watch.

Fitbit leek vrijdag bezorgdheid van de gebruikers over de privacy van de producten meteen de kop in te willen drukken. Het techbedrijf benadrukte dat Google de gezondheidsgegevens die de horloges verzamelen nooit zal gebruiken voor advertenties. Fitbit verkoopt naar eigen zeggen ook geen persoonlijke gegevens van gebruikers aan andere partijen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 november 2019