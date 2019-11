Explosief ‘moedwillig’ woning ingegooid in Driebergen

Bij een woning in Driebergen-Rijsenburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief naar binnen gegooid. Burgemeester Frits Naafs heeft besloten het huis vier weken af te sluiten en de bewoners „veilig elders” onder te brengen, schrijft de gemeente Utrechtse Heuvelrug zaterdagavond.

Het explosief ging rond 02.00 uur af. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het gaat om een „moedwillige daad”. Niemand raakte gewond, wel werd de woning zwaar beschadigd door de explosie. Er is nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de dader en het soort explosief. De gemeente wil verder geen uitspraken doen over het incident.

„De impact op de bewoners is groot”, zegt burgemeester Naafs. „Als zoiets gebeurt geeft dat een onveilig gevoel, ook voor de omgeving. Ik heb besloten om het pand nu via een noodbevel te sluiten om zo de openbare orde en veiligheid te garanderen.”

RTV Utrecht meldt op basis van een anonieme bron dat een familie in de woning woont met zeker een zoon die in het criminele circuit zit. Daar wil de politie echter verder geen uitspraken over doen.