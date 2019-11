‘Duitsland onderschept steeds meer crystal meth uit Nederland’

De Duitse politie onderschept steeds meer crystal meth vanuit Nederland. In de eerste tien maanden van dit jaar trof de politie al zes keer zoveel van de harddrugs aan als heel vorig jaar. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van de Duitse douane.

Vorig jaar vond de politie vijftien kilo crystal meth die vanuit Nederland naar Duitsland werd gesmokkeld, dit jaar lag de vangst al op bijna honderd kilo. Twee jaar geleden „ontbrak crystal meth nog in de cijfers”, schrijft de krant.

De productie van crystal meth in Nederland is in korte tijd sterk toegenomen, bleek vorig jaar. Volgens de Nederlandse politie wordt de drugs vooral voor de export geproduceerd, met name voor Oost-Duitsland en Tsjechië. Nederland is in Europa dé producent, verwerker en exporteur van drugs, concludeerde het Europese agentschap dat drugs monitort, het EMCCDA, vorig jaar.

In februari trof de politie nog vierhonderd kilo crystal meth aan in een bedrijfspand in Wateringen. De straatwaarde van de vangst was zo’n 80 miljoen euro. De Nederlandse topatlete Madiea G. werd afgelopen zomer aangehouden omdat ze ruim vijftig kilo drugs bij zich zou hebben, waaronder crystal meth. In Rotterdam vond de politie in juni in een loods 2.500 kilo methamfetamine. Het betrof waarschijnlijk crystal meth, liet de politie destijds weten. Het zou de grootste Europese methvondst ooit zijn.

Crystal meth is een van de sterkste harddrug, vier keer zo sterk als cocaïne, en zeer verslavend. Dat komt het makkelijker doordringt tot het bloed en de hersenen. Het kan worden geïnjecteerd, geslikt en gerookt.