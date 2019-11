Agnelli-telg wist dat fusie nodig was

Natuurlijk zijn het geen makkelijke tijden voor Fiat Chrysler-baas John Elkann, zei goede vriend Andrea Bonomi in maart tegen de Financial Times: het bedrijf kampte met afnemende vraag, concurrentie van elektrische auto’s en nieuwe emissienormen. Maar Elkann (43) kon het volgens Bonomi allemaal prima aan. „Hij is zijn carrière ooit op het allerslechtste moment begonnen, en daar is hij toen ook doorheen gekomen.”

Elkann is nog altijd de man die het Italiaanse Fiat in 2004 redde van de ondergang. Nadat een jaar eerder zijn grootvader, Fiat-legende Gianni Agnelli, was overleden, stuurde het sukkelende bedrijf in twee jaar tijd vier bestuursvoorzitters weg. Totdat de toen nog maar 28-jarige Elkann aantrad als president, en met zijn nieuwe bestuursvoorzitter Sergio Marchionne stabiliteit bracht.

Ruim vijftien jaar later lijkt de teruggetrokken Elkann het merk Fiat nu voor de tweede maal te gaan redden – althans voorlopig. Donderdag maakten Fiat Chrysler (FCA) en PSA – de fabrikant waar Peugeot bij hoort – bekend te willen fuseren. In de nieuwe megacombinatie betrekt Elkann de post van president.

Hoewel Fiat nog maar één van de meer dan tien automerken is die het bedrijf zal maken, blijft met de Amerikaans-Italiaanse Elkann een van de familieleden van de Agnelli-dynastie (tevens eigenaar van Ferrari) in de top aanwezig. Elkann is de zoon van Margherita Agnelli en de Amerikaanse-Italiaanse journalist Alain Elkann. Hij is daarmee de achterkleinzoon van Giovanni Agnelli, die in 1899 in Turijn Fiat oprichtte.

Na een aantal bedrijfskundige stages krijgt Elkann van opa Gianni al op zijn 21e een zetel in het bestuur van Fiat. Die drukt hem op het hart dat het logisch is dat hij de vergaderingen in eerste instantie niet zal begrijpen.

Toch is Elkann zeven jaar later al president. De slimme onderhandelaar maakt op die post vooral indruk door zijn vlotte samenwerking met bestuursvoorzitter Marchionne. De twee regelen binnen nauwelijks vier jaar de comeback van een bijna failliet bedrijf: topmanagers gaan eruit en er wordt na jaren van aanmodderen begonnen aan een systematisch plan voor de toekomst. Als het Amerikaanse Chrysler in 2009 failliet gaat, ziet het duo een kans om voor weinig geld de Amerikaanse markt te betreden.

Toch wordt de afgelopen jaren steeds duidelijker dat FCA slecht voorbereid is op de toekomst. Op een veranderende automarkt, waar elektrische auto’s in opkomst zijn en emissienormen strenger worden, heeft het bedrijf nauwelijks ingespeeld. Er is weinig geïnvesteerd in nieuwe technologie en FCA teert vooral op het succes van een nieuw model Fiat 500. Na de dood van Marchionne in 2018 begint Elkann – inmiddels ook bestuursvoorzitter van Ferrari – in zijn huis in Turijn dan ook met veel uithoudingsvermogen aan een trits fusiegesprekken: eerst met PSA, daarna met Renault, daarna wéér met PSA.

Zijn dadendrang kwam volgens de Financial Times voort uit een sterk gevoel bij FCA dat een deal nodig was om te overleven. „John probeert dit al eeuwen voor elkaar te krijgen”, aldus een bron tegen de zakenkrant. Beleggers gaven hem donderdag gelijk: de koers van FCA steeg ruim, terwijl die van PSA flink daalde.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 november 2019