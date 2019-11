Wrakingsverzoek afgewezen in Krimgoud-zaak

Het verzoek om de voorzitter van het gerechtshof Amsterdam, Duco Oranje, die een uitspraak moet doen in het voortslepende hoger beroep over de Krimschatten, te wraken is afgewezen. Er is geen sprake van een „partijdigheid” of „vooringenomenheid”, zoals de advocaten van Oekraïne stellen. Dat heeft de wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag vrijdag bepaald.

Advocatenkantoor Bergh Stoop & Sanders, dat de Oekraïense staat bijstaat in de Krimgoud-zaak, had in september een wrakingsverzoek ingediend, omdat het twijfelde aan de onafhankelijkheid van het Hof. Oranje heeft in het verleden namelijk als advocaat opgetreden in andere grote rechtszaken rondom het Russische Yukos Oil. Volgens de wrakingskamer is dat enkele feit onvoldoende voor toewijzing van het wrakingsverzoek.

Volgens het Hof is het niet aannemelijk geworden dat Oranje als advocaat destijds het belang van de Russische Federatie heeft bepleit of na de overdracht van de zaken betrokken is gebleven bij de Yukos-zaken. De advocaten van Oekraïne zeggen „verbaasd” te zijn over de uitspraak en zich „niet te herkennen in wat er is gezegd tijdens de zitting”.

Lees ook: Oekraïne wraakt hof in hoger beroep over Krimgoud

De Krimgoud-zaak draait om een collectie archeologische vondsten die al sinds 2014 in bruikleen zijn aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam voor de tentoonstelling De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee. Ten tijde van de tentoonstelling werd de Krim geannexeerd door Rusland. Sindsdien maakt zowel Rusland als Oekraïne aanspraak op de collectie.

Een rechter oordeelde eind 2016 dat het Krimgoud teruggestuurd moest worden naar Kiev, omdat de voorwerpen behoren tot het erfgoed van Oekraïne. Vier musea op de Krim gingen in 2017 tegen die uitspraak in hoger beroep. In juli zou er een uitspraak komen, maar die werd uitgesteld omdat het Hof nadere inlichtingen nodig had. Nu het wrakingsverzoek is afgewezen kan de behandeling van de zaak weer hervat worden.