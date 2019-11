‘VS onderzoeken invloed van Chinese app TikTok op nationale veiligheid’

De Amerikaanse overheid is een onderzoek begonnen naar een zakelijke deal uit 2017 die heeft geleid tot het ontstaan van TikTok, een Chinese video-app die onder jongeren wereldwijd razend populair is. Een commissie gaat bekijken welke invloed de deal heeft gehad op de Amerikaanse nationale veiligheid. Dat melden The New York Times en persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen binnen het onderzoek.

Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop TikTok omgaat met persoonsgegevens van zijn gebruikers. Het bedrijf is in de VS al eens beboet voor het illegaal verzamelen van persoonlijke data van kinderen. De app zou volgens een van de betrokkenen bij het onderzoek mogelijk persoonlijke informatie naar China verzenden. Ook censureerde TikTok lange tijd berichten met kritiek op de Chinese overheid en andere politiek gevoelige inhoud.

Lees ook: TikTok verovert het internet

De deal waar het onderzoek zich op richt, is de overname voor 1 miljard dollar (circa 900 miljoen euro) van TikToks voorloper door het Chinese techbedrijf ByteDance. Deze voorganger, Musical.ly, kwam eveneens uit China, maar had inmiddels ook vestigingen in de VS, waar de app erg populair was. Een jaar na de overname voegde ByteDance Musical.ly samen met zijn eigen app TikTok. De twee platforms, die qua functionaliteit veel overeenkomsten hadden, gingen verder onder die laatste naam.

60 miljoen

Amerikaanse politici in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat roepen al een tijd op tot een onderzoek naar de toenemende invloed die TikTok in de VS krijgt, nu de app daar steeds populairder wordt. Het sociale medium heeft ongeveer 60 miljoen Amerikaanse en Europese gebruikers. Het onderzoek wordt gedaan door het Committee on Foreign Investment in the United States, een overheidsorgaan dat de veiligheidsimplicaties in kaart brengt van buitenlandse investeringen.

Op TikTok kunnen gebruikers - vooral tieners - filmpjes van maximaal vijftien seconden plaatsen waarin ze bijvoorbeeld een dansje doen, een nummer playbacken of een grappige stunt uithalen. Het sociale medium is een van de populairste apps van het moment. De megahit ‘Old Town Road’ van rapper Lil Nas X werd mede zo populair doordat het nummer veelvuldig rondging op TikTok. In Nederland en België hebben naar schatting 4,5 miljoen mensen de app op hun telefoon.