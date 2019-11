Vietnam arresteert twee verdachten in zaak om Britse dodentruck

De Vietnamese autoriteiten hebben vrijdag twee mensen gearresteerd in verband met de 39 doden die vorige maand in een vrachtwagen werden gevonden in de Britse plaats Grays. Dat meldt persbureau Reuters.

De container, die op een vrachtwagen nabij een industrietrein werd aangetroffen, bevatte de lichamen van 31 mannen en 8 vrouwen. In eerste instantie werd gedacht dat het om Chinezen ging, maar later bleek dat ook Vietnamezen onder de doden zitten. De Vietnamese autoriteiten zeggen tegenover Reuters dat ook een aantal andere personen is opgeroepen om te worden ondervraagd over de zaak, zonder te zeggen om hoeveel mensen het gaat.

22-jarige man

Persbureau AP meldde vrijdag dat in Ierland ook een 22-jarige man is opgepakt in de zaak. Hij verscheen vrijdag in de rechtbank. In totaal zijn in het Verenigd Koninkrijk nu vijf verdachten opgepakt in verband met de vrachtwagen in Grays. Drie daarvan, twee mannen en een vrouw, zijn op borgtocht vrijgelaten. Zij worden verdacht van mensensmokkel en doodslag.

Een Noord-Ierse man (25) die verdacht wordt van het besturen van de vrachtwagen naar de plek in Grays waar die gevonden werd. zit nog vast. Hij wordt onder meer verdacht van mensensmokkel, doodslag en witwassen. De Britse politie maakte vrijdag bekend op zoek te zijn naar twee broers in verband met het onderzoek naar de dode immigranten in de vrachtwagen. Zou zouden een belangrijke rol hebben gespeeld.