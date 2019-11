Verenigde Staten raken Iraanse bouwsector met sancties

De Verenigde Staten hebben donderdag opnieuw sancties afgekondigd tegen Iran. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bekendgemaakt. De sancties zijn gericht op de bouwsector van de islamitische republiek. Het wordt onder meer verboden om bepaalde materialen en software aan Iraanse bouwbedrijven te verkopen. Ook de handel in een aantal „strategische materialen” dat voor nucleaire doeleinden kan worden gebruikt, wordt aan banden gelegd.

Volgens minister Pompeo staat de bouwsector onder invloed van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps dat sinds dit jaar door de regering in Washington wordt beschouwd als een terroristische organisatie. De sancties moeten het Iran moeilijker maken nucleaire activiteiten voort te zetten.

De VS hebben donderdag ook aangekondigd dat Europese, Russische en Chinese bedrijven voorlopig mogen blijven werken bij Iraanse civiele nucleaire installaties zonder vrees te hebben voor Amerikaanse boetes. Dit moet ervoor zorgen dat deze bedrijven toezicht kunnen houden op de nucleaire activiteiten van Iran. De maatregel is een van de weinige onderdelen van het nucleaire akkoord met Iran waar de VS vorig jaar eenzijdig uitstapten, die nog overeind staan.

De spanningen tussen de VS en Iran zijn opgelopen sinds de Amerikanen vorig jaar uit het nucleaire akkoord stapten. De VS hebben sindsdien zware, economische sancties opgelegd aan het land. Aanvankelijk hield Iran zich nog aan de afspraken van de deal, maar inmiddels heeft het zijn nucleaire activiteiten toch uitgebreid.