Uitsterven in de dug-out

Dat er onder mensen dalers en stijgers zijn, wist ik want ik maakte er een zes jaar lange studie van. Het resultaat was een 372 pagina’s tellend geschrift over het dalerschap. Dalers zijn mensen die wat ze ook opbouwen weer de vernieling in helpen, zelfdestructie zit in hun natuur. De roep van de afgrond is voor een daler even onweerstaanbaar als blauw licht voor een mug. Iedereen kent wel een daler, schreef ik, misschien heeft u er zelfs een op aarde gezet. De mooiste verzamelde ik in lijstjes: Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jezus Christus, Maradona, Luis Suárez en dichterbij: André Hazes. De mooiste dalers zijn zij die ondanks een groot en ontdekt talent zelfdestructie blijven omhelzen.

Afgelopen week leerde ik dat een mens niet alleen hoeft te staan in zijn dalerschap. Je kunt je ook bij Feyenoord aansluiten, dan kun je dalen in clubverband. „Feyenoord support je niet voor de lol,” zeggen de supporters. In groten getale volgen ze hun club overal waar die gaat. Zo daalden ze ooit op twee schepen af naar Lissabon om daar hun nederlaag op te eisen. Het werd 3-1 tegen Benfica.

Als op de wereld een bepaalde hoeveelheid leed aanwezig is, moet dat verdeeld worden over mensen die dat moeten dragen. Dalers zijn degenen die dan niet wegduiken, maar die naar voren stappen, de handen uitsteken en „kom maar op” zeggen. Dalers lijden niet onder dwang, maar met toewijding. Feyenoord is een daler, dat kan niet anders. Hang een blauw licht boven de Kuip en ze zullen er massaal op af vliegen.

In 1999 werd Feyenoord Nederlands kampioen, maar kopschuw voor succes als dalers zijn, liet de club zich zes dagen later door aartsvijand Ajax met 6-0 inmaken. Negen jaar geleden verloor Feyenoord met 10-0 van PSV. Gevraagd of de club nog wel door kon gaan antwoordde technisch directeur Leo Beenhakker: „Wat wou je dan? De Kuip dichtgooien en er een zwembad van maken?” Een stijger zou dat niet over zijn lippen krijgen. In 2010 stond Feyenoord in de bekerfinale tegenover Ajax. Omdat supporters van deze clubs niet in een stadion kunnen zitten zonder dat er doden vallen, maakte de KNVB er een dubbelfinale van, met een thuis- en een uitwedstrijd. Feyenoord ging voor de dubbele vernedering.

Nu lijkt de club te flirten met de bodem van de eredivisie; trainer Jaap Stam is opgestapt en wie wordt de nieuwe interim-trainer? Dick Advocaat geflankeerd door John de Wolf. Heeft u gezien hoe het advocaten en wolven de laatste tijd in Nederland vergaat? Ze hadden net zo goed een witte neushoorn en een Stint in de dug-out kunnen zetten. De wolf werd binnen de landsgrenzen door stropers uitgeroeid en het was niet eens voor het eerst, advocaten worden vermoord door beroepscriminelen. Laat stropers en criminelen net twee beroepsgroepen zijn die waarschijnlijk in elke stad rijk voorzien zijn van seizoenkaarten, en Feyenoord met dat stel in de dug-out. Het klinkt als het begin van een mop: Zitten een advocaat en een wolf in de dug-out, zegt de een tegen de ander.

Carolina Trujillo is schrijfster.