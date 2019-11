Turkije en Rusland beginnen aan patrouilles Syrische grensstreek

Turkije en Rusland zijn begonnen aan de vorige maand door hen aangekondigde patrouilles in de grensstrook in het noordoosten van Syrië. De militaire operaties spelen zich af tot tien kilometer binnen het grondgebied van Syrië, meldt persbureau AP vrijdag.

De patrouilles zijn bedoeld om toe te zien op de terugtrekking van de Syrisch-Koerdische militie YPG uit het gebied langs de Turks-Syrische grens. Het verlaten van de YPG van die zone was onderdeel van de overeenkomst die Turkije halverwege oktober sloot met Rusland. De deal was bedoeld om het Turkse offensief in Syrië te staken. De patrouilles worden uitgevoerd door Turkse en Russische militairen, pantservoertuigen en drones.

Vorige maand begon Turkije met een offensief in Noord-Oost Syrië om de YPG uit het grensgebied te verdrijven. De Turken maken zich zorgen over de aanwezigheid van de militie in die regio. Turkije ziet de YPG als bedreiging omdat de groep gelieerd is aan de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De Verenigde Staten trokken hun militairen terug uit de regio waardoor de Turkse opmars vrij baan kreeg.

