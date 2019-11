Tokio staakt verzet tegen verplaatsing marathon Zomerspelen

Tokio zal zich niet langer verzetten tegen de beslissing om de marathon en het snelwandelen van de Olympische Spelen 2020 naar het noorden van Japan te verplaatsen. De gouverneur van de regio, Yuriko Koike, heeft vrijdag gezegd dat ze de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geaccepteerd.

„We kunnen het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing, maar het IOC heeft de autoriteit om die te nemen”, zei Koike volgens persbureau Reuters. „Het belangrijkste is dat de Spelen van volgend jaar een succes worden.” IOC-vicevoorzitter John Coates hoopt dat het IOC en de lokale organisatie „terug kunnen keren naar het teamwork dat de Olympische Spelen in Tokio karakteriseert.”

Sapporo

Het IOC besloot in augustus de marathon en het snelwandelen naar Sapporo te verplaatsen, 800 kilometer ten noorden van de Japanse hoofdstad. Het Olympisch Comité vreest dat het volgend jaar in Tokio te warm is. Een herhaling van het WK-atletiek in Doha wil het verkomen. In de Qatarese hoofdstad vielen deze zomer meerdere atleten uit wegens de hitte.

Koike verzette zich aanvankelijk tegen de beslising van het IOC. Na aanpassingen aan het parcours zou Tokio wel geschikt zijn. Ook zou de marathon eerder kunnen beginnen om de hoogste temperaturen te ontlopen. Het kan ‘s zomers zeker 35 graden worden in de Japanse hoofdstad. De Japanse organisatoren waren ook buiten de beslissing van het IOC gehouden, luidde de kritiek vanuit Tokio.