Thuis is waar HOME voor het raam staat

Een van de beste eigenschappen van fotografie is dat je de wereld om je heen kunt bevragen door er seriematig foto’s van te maken. Zo dringt bij de gewoonte van Nederlanders om het Engelse woord voor ‘thuis’ in een gefiguurzaagde uitvoering in de vensterbank te zetten, het woord ‘waarom’ zich nadrukkelijk op. Althans, in mijn hoofd. Als ik zo nu en dan aanbel om daarnaar te vragen, is het antwoord meestal: „Welke letters? HOME? Oh die! Ja, weet ik veel. Gewoon.”

Het is moeilijk om de oorsprong van het fenomeen te achterhalen. Jaren geleden zag je de trend om overal in huis de naam van het object te benoemen. TEA op een theekop. WINE op een wijnglas en KITCHEN op de keukendeur.

Van het letterlijk benoemen van al die elementen in huis in de Rivièra Maison-stijl is HOME eigenlijk het containerbegrip. Ook gezien: het menstype dat graag vanaf de bank het woord wil lezen, zodat de passant het in spiegelschrift ziet. En dan heb je nog Bart, de fonetisch ingestelde Zoetermeerder die de letters los heeft gekocht. HOOM. Het blijkt desgevraagd een stil protest tegen alle eenvormige HOME’s in zijn woonplaats. Een buurvrouw heeft hem erop aangesproken, dat je dat niet zo spelt. En dat – mensen aanspreken zodat ze wél zonder spelfouten hun vensterbank inrichten – is ook typisch Nederlands.