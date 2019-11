Syriëgangers melden zich bij ambassade in Ankara

Twee vrouwelijke Syriëgangers hebben zich woensdag met drie kinderen gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Zij zouden enkele weken geleden uit het opvangkamp Al-Hol in het noorden van Syrië zijn ontsnapt, kort voor de Turkse militaire inval. Dat schrijft minister Blok (VVD, Buitenlandse Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De vrouwen hebben gevraagd om consulaire bijstand en zitten samen met hun kinderen van drie en vier jaar oud in Turkse detentie. Beide vrouwen „zijn vanuit Nederland uitgereisd naar Syrië en worden verdacht van terroristische misdrijven”, schrijft de minister. Turkije moet besluiten tot vervolging of uitzetting. Het is niet duidelijk hoe zij de grens zijn overgekomen. Het is voor het eerst dat vrouwen aankloppen bij de Nederlandse ambassade sinds de militaire operatie van Turkije in Noord-Syrië.

De vrouwen beschikten volgens Buitenlandse Zaken over een tweede nationaliteit, maar van één is de Nederlandse afgenomen op de dag dat ze zich meldde in Ankara. Volgens Buitenlandse Zaken was dat toeval. Door de Nederlandse nationaliteit af te nemen, wordt het moeilijker terug te keren naar Nederland. Uit een artikel in de Staatscourant dat donderdag is gepubliceerd blijkt dat het gaat om de 23-jarige Fatima H. Zij is geboren in Tilburg maar heeft ook de Marokkaanse nationaliteit.

De andere vrouw houdt vooralsnog wel haar Nederlanderschap. Strafrechtadvocaat André Seebregts staat haar bij en wil geen uitspraken doen over haar achtergrond en hoe zij in Turkije kwam. Volgens de advocaat was het „een hele moeilijke keuze” maar was de situatie in Al-Hol onhoudbaar. „Blijven was voor mijn cliënt geen optie meer. Er is sprake van veel geweld en bedreigingen, ook van andere radicale vrouwen, en de winter komt eraan.”

Vrijdag dient een kort geding van zes advocatenkantoren, ook dat van Seebregts, om het kabinet te dwingen Syriëgangers en hun kinderen terug te halen. Zij staan 56 kinderen en 23 moeders bij die vastzitten in Syrië. Seebregts: „Onze insteek is: in de kampen is sprake van ernstige mensenrechtenschendingen. Nederland is verplicht om die te beëindigen als dat kan, of het Amerikaanse aanbod te accepteren.” De VS boden aan te helpen bij de repatriëring van Syriëgangers.

Ongenoegen in Tweede Kamer

Het nieuws valt samen met ongenoegen in de Tweede Kamer die donderdag uitleg eiste over het kabinetsplan Europese IS-strijders in Irak te berechten. De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Ali Alhakim, had namelijk in een interview met NRC duidelijk gemaakt hier niet aan mee te willen werken. Ook de VS zien er niets in en vinden dat Nederland Syriëgangers terug moet halen.

Intussen heeft Jeugdzorg het kabinet gevraagd twee kinderen van een IS-strijder naar Nederland te halen, meldde RTL Nieuws donderdag. Het gaat om een baby en peuter die zonder ouders in Noord-Syrië zitten. Een keer eerder maakte het kabinet een uitzondering voor twee weeskinderen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 november 2019