Steppearend is dure sms’er

Steppearend Min stuurde de hele zomer geen sms’jes naar zijn Russische onderzoekers.

Naam: steppearend Wetenschappelijke naam: Aquila nipalensis Broedt: in Oost-Europa, Centraal-Azië Overwintert: in Afrika en soms ook in het Midden-Oosten Uiterlijk: donkerbruin, snavel met opvallend gele mondhoeken, vleugels met duidelijke ‘vingers’ Spanwijdte: 165 cm tot wel 190 cm Eet: kleine knaagdieren, jonge vogels, insecten, aas

En dat terwijl de roofvogel wél was uitgerust met een gps-datalogger die vier keer per dag de locatie hoorde door te geven. De oorzaak voor de radiostilte bleek in oktober, toen er opeens talloze sms’jes van Min binnenkwamen. Maandenlang had hij in Kazachstan rondgevlogen zonder mobiel bereik, en nu hij in het Iraanse luchtruim was beland, kreeg de zender weer contact. Een dure grap: elke sms uit Iran kostte 49 Russische roebel (zo’n 70 eurocent), ongeveer 25 keer zoveel als een sms binnen Rusland. Dat zorgde ervoor dat de rekening per dag tot zo’n 100 euro opliep. En zo waren er nóg een paar dure arenden: een flinke hap uit het onderzoeksbudget. Via crowdfunding kregen de Russen bijna 5.000 euro terug.