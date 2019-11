Ruim 100 vrouwen klagen BBC aan vanwege ongelijke betaling

Meer dan honderd vrouwelijke medewerkers van de BBC voeren gezamenlijk een rechtszaak tegen hun werkgever omdat zij minder betaald zouden krijgen dan hun mannelijke collega’s. Dat meldt The Times vrijdag op basis van documenten van de rechtbank. De vrouwen hebben zich aangesloten bij de zaak van presentator Samira Ahmed, die 693.000 pond (805.000 euro) eist van de BBC omdat ze naar eigen zeggen zes keer zo weinig verdient voor dezelfde werkzaamheden als een mannelijke collega.

Ahmed presenteert onder andere het programma Newswatch. Hiervoor krijgt ze 440 pond (510 euro) per aflevering. Haar collega Jeremy Vine presenteert Points of View, een programma dat ongeveer even lang is en inhoudelijk lijkt op Newswatch. Vine ontvangt 3.000 pond (3.482 euro) per aflevering.

De BBC ontkent dat gender ten grondslag ligt aan het verschil in salaris en stelt dat Points of View een belangrijker programma is voor de BBC. Ook zouden de programma’s niet bedoeld zijn voor hetzelfde publiek.

China-correspondent

Het is niet de eerste keer dat de BBC wordt beticht van ongelijke betaling van vrouwen. Vorig jaar nam Carrie Gracie ontslag als China-correspondent van de BBC omdat ze minder verdiende dan haar mannelijke collega’s. In juli 2017 werd de BBC door de Britse politiek gedwongen salarissen van de topverdieners te openbaren.

Gracie voorspelde deze week nog in The Guardian dat de rechtszaak van Ahmed zou leiden tot meer zaken tegen de omroep: