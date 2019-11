Rechter acht vergoeding freelance journalisten te laag

De vergoedingen die freelance journalisten Ruud Rogier en Britt van Uem van de Persgroep (nu DPG Media) hebben ontvangen, waren te laag. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. Met de uitspraak is voor het eerst een hoofdstuk in de Auteurswet getoetst, die in 2015 werd toegevoegd om freelancers te beschermen tegen machtige werkgevers. Met de wet kon voortaan een rechter bepalen of een vergoeding ‘billijk’ is.

Het tarief van 42 euro per foto dat Rogier kreeg acht de kantonrechter ‘niet billijk’, net als het woordtarief van 0,13 euro voor Van Uem. In plaats daarvan moet de uitgever Rogier 65 euro per foto betalen en Van Uem 0,21 euro per woord. Journalistenvereniging NVJ ziet deze bedragen als „een nieuw bodemtarief voor regionale journalistiek”, zegt secretaris Thomas Bruning.

„Dit is een historische uitspraak die gevolgen heeft voor alle zelfstandige (foto)journalisten in heel Nederland”, stelt de NVJ, die de freelancers in de zaak heeft ondersteund, in een persbericht. „De NVJ gaat met alle mediaorganisaties in gesprek om betere tarieven voor alle freelancers te bewerkstelligen.”

Niet doorprocederen

Rogier eiste een vergoeding van 150 euro per foto-opdracht, maar laat weten tevreden te zijn met de uitspraak. „De uitspraak is winst voor de sector.” Al zegt wel nog steeds niet te kunnen leven van 65 euro per foto. „Je moet nogal wat volume draaien op een dag om hier rendement uit te halen.” Rogier had dertien foto-opdrachten in het geding gebracht waardoor het uiteindelijke bedrag dat DPG Media hem moet betalen 299 euro is.

Van Uem wilde 0,49 euro per woord, voor negen artikelen van in totaal bijna vierduizend woorden. Zij ontvangt nu nog ruim 300 euro. „Ik ben er stil van”, zegt ze. „Dat we dit hebben bereikt is heel bijzonder.” Het is niet wat ze had geëist, „maar het is meer dan 0,13 euro, zo zie ik het. Ik deed het vooral voor de beroepsgroep.”

De Persgroep eiste dat als Rogier en Van Uem gelijk zouden krijgen, zij niet ook voor andere opdrachten om het hogere tarief zouden vragen. Daar gingen de journalisten mee akkoord, omdat ze niet lang wilden doorprocederen.

‘Brengt een beweging op gang’

Het totale bedrag dat de journalisten van De Persgroep eisten kwam neer op zo’n 2.800 euro. De uitgever vreesde echter dat een uitspraak in zijn nadeel zou leiden tot een veel groter bedrag. Als de journalisten gelijk zouden krijgen, zouden anderen immers ook om hogere vergoedingen kunnen vragen. Dat zou dan een extra kostenpost van 30 miljoen euro per jaar betekenen, aldus de Persgroep, en zelfs 84 miljoen euro als alle landelijke titels worden meegerekend. Nu betaalt de Persgroep aan al zijn 4.500 freelancers in totaal 31 miljoen euro. De Persgroep boekte in 2018 een nettowinst van 126 miljoen, een groei van 15 procent ten opzichte van 2017.

Bruning van de NVJ denkt dat nu ook andere journalisten de gang naar de rechter maken. „Ik denk dat dit een beweging op gang gaat brengen. Ruud Rogier en Britt van Uem zijn wat dat betreft twee helden voor die grote groep van regionale makers die ditzelfde lot ondergaan.”

Hij denkt dat er nu grofweg twee mogelijkheden zijn: „We kunnen een gezamenlijke claim bij de Persgroep neerleggen. Maar wat een constructievere stap zou zijn, is dat we met de hele mediasector collectieve afspraken maken over reële bodemtarieven.”