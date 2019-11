‘Raar dat ik een label krijg door Trump’

Gerardo Velázquez (64) uit de VS, in Nijmegen

Gerardo Velázquez (64) richt zijn fotocamera op een rode, houten deur van een voormalige lakenhal in Nijmegen. Velázquez houdt van architectuur, vooral ramen en deuren hebben zijn aandacht. „Dat raam is zo historisch!”, wijst hij enthousiast. Zelf woont Velázquez in Santa Cruz, Verenigde Staten. Daar ziet alles er volgens hem hetzelfde uit. „Heel saai.”

In Nijmegen krijgt hij een rondleiding van zijn nichtje Winnie, dat hier woont. Afgelopen week trouwde Winnie in het plaatselijke gemeentehuis – „geregistreerd partnerschap”, nuanceert zij op de achtergrond. Voor oom Gerardo een gelegenheid om „de reis overzee” te maken en zijn familie weer eens te zien. Hij en zijn zus, Winnies moeder, komen oorspronkelijk uit Mexico-Stad. Gerardo vertrok decennia geleden naar de VS, zijn zus naar Frankrijk en uiteindelijk Nederland.

Broer en zus bellen en appen elkaar regelmatig, „de familieband is sterk”. Maar door de grote afstand zien ze elkaar soms jaren niet. Ook dit keer was het weerzien emotioneel. „Mijn zus is heel sentimenteel”, zegt Velázquez lachend. „Daardoor moest ik ook huilen.” Als ze bij elkaar zijn, praten ze graag over dingen die ze hebben meegemaakt als kind. „Soms herinner ik me iets niet, want zij is ouder. Dan zeg ik: ‘Vertel me er alsjeblieft over’.”

Over Nederland is Velázquez enthousiast, in tegenstelling tot over zijn eigen land. „Trump vernietigt alles wat de Democraten in de jaren hiervoor hebben bereikt.” Dat Nederlanders geneigd zijn snel naar zijn mening over Trump te vragen, vindt hij moeilijk. „Ik heb hem niet gekozen, ik ben een democratisch, vreedzaam persoon. Nu moet ik mezelf elke keer verontschuldigen en voel ik me slecht. Het is raar dat je door je president meteen een label krijgt.”

Over twee dagen vliegt Velázquez terug, maar hij is van plan de komende tijd vaker naar Nederland te komen. Vooral om zijn zus meer te zien. „We hebben niet veel jaren meer over, we worden oud.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 november 2019