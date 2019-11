Opnieuw hoofdofficier weg wegens integriteitsschending

De hoofdofficier van justitie van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), Charles Wiegant, heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd.

Zijn besluit komt volgens bronnen binnen het Openbaar Ministerie nadat er door verscheidene medewerkers van het parket klachten waren ingediend over ongewenste omgangsvormen door de baas van het parket. De klachten dateren al vanaf de zomer. Het is een pijnlijke kwestie voor het OM, ook omdat Wiegant pas in september vorig jaar werd aangesteld bij het CVOM.

In een verklaring van het OM zegt Wiegant: „Na mijn aantreden ben ik in een dynamiek terechtgekomen waarin ik niet naar vermogen heb kunnen handelen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen het managementteam, die de doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.” Het OM bevestigt dat er een klacht is ingediend bij het college over Wiegant, maar wil niet ingaan op de inhoud ervan.

Het OM laat wel weten dat „het college van procureurs-generaal de beslissing respecteert en heeft Wiegant gevraagd om naast de kwartiermakers van de opsporingsdiensten vanuit het OM kwartiermaker te worden van het nieuw op te richten landelijk Multidisciplinair Interventie Team (MIT) Ondermijning.”

Derde hoofdofficier

Wiegant is de derde hoofdofficier van justitie die in anderhalf jaar tijd zijn functie heeft moeten neerleggen wegens integriteitsschendingen. Vorig jaar werden de hoofdofficieren van justitie van Rotterdam en die van het Functioneel parket, Marc van Nimwegen en Marianne Bloos, gedwongen op te stappen. Zij hadden jarenlang gelogen over hun intieme relatie. Bloos werd in 2011 tot hoofdofficier van justitie benoemd door toen nog procureur-generaal Van Nimwegen.

De affaire is extra lastig voor het OM omdat het college al maandenlang op zoek is naar geschikte hoofdofficieren van justitie. De parketten van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden al geruime tijd geleid door waarnemend hoofdofficieren van justitie. Het OM slaagt er niet in aanklagers van voldoende statuur te vinden.