Ontuchtzaak oud-hoofdofficier van justitie ten einde door fouten OM

Door een fout van het Openbaar Ministerie is een voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie ontslagen van strafrechtelijke vervolging. De 46-jarige Vincent L. werd verdacht van ontucht met een minderjarige.

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag geoordeeld dat de behandeling van de strafzaak door het Openbaar Ministerie „in strijd is met het wettelijke systeem en met de beslissing van de Hoge Raad”.

Vincent L. was tot zijn ontslag plaatsvervangend hoofdofficier bij het functioneel parket in Amsterdam. Hij zou hebben betaald voor seks met een 16-jarige jongen. L. werd in 2017 geschorst toen de ouders van de jongen naar de politie stapten.

Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, bepaalde de Hoge Raad eerder dat vervolging door het OM in Den Haag moest gebeuren en niet door het officieren van het OM in Amsterdam, waar L. voor zijn ontslag in januari 2018 werkte. „Dit om te zorgen voor een onpartijdige vervolging en berechting van de verdachte.”

‘Schijn van bevooroordeling’

Het OM zette echter geen andere officieren van justitie op de zaak, schrijft de rechtbank in Den Haag. „Het Openbaar Ministerie heeft er voor gekozen de officieren uit Amsterdam de zaak in Den Haag te laten behandelen, als plaatsvervangend officieren in Den Haag.” Door deze manier van handelen kan volgens de rechtbank „de schijn van bevoordeling of benadeling” niet vermeden worden.

Als gevolg van de beslissing kan Vincent L. niet meer vervolgd worden. Volgens de rechtbank is de fout van het OM onherstelbaar. „Daarom komt de strafzaak tegen de verdachte met deze beslissing van de rechtbank tot een einde. Het openbaar ministerie kan tegen die beslissing in hoger beroep gaan.”

Het OM in Amsterdam verwees voor een reactie naar het OM in Den Haag. Het openbaar ministerie in de hofstad kon niet direct reageren.