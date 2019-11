Nieuwe videodienst Apple maakt nog weinig indruk

Een zenderbaas vraagt zich af of traditionele tv-zenders over een paar jaar nog bestaan. „Tenzij er iets verandert worden we allemaal opgekocht door de tech-industrie.” De scène is een zelfbewuste knipoog, want deze woorden worden uitgesproken in The Morning Show, de eerste eigen dramaserie van Apple, het grootste techbedrijf ter wereld. 15 miljoen dollar per aflevering kost de serie, vergelijkbaar met fantasyhit Game of Thrones (HBO).

The Morning Show, gemaakt voor de vrijdag gelanceerde videodienst Apple TV+, heeft geen vuurspuwende draken, maar wel een kostbare cast. De hoofdrollen zijn voor Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell. Aniston heeft voor het eerst sinds sitcom Friends een vaste tv-rol, Witherspoon blonk al uit in in twee seizoenen van Big Little Lies (HBO). Beide vrouwen zijn ook producent.

Lees ook: Apple TV+ is met Spielberg en Oprah nog geen Netflix-killer (NRC, 28/3/2019)

#MeToo-affaire

De serie speelt zich af achter de schermen bij een Amerikaans ochtendprogramma in de nasleep van een #MeToo-affaire. Sterpresentator Mitch Kessler (Carell) wordt ontslagen na beschuldigen van seksueel wangedrag, wat zijn co-presentator Alex Levy (Aniston) in een lastig parket brengt. Zij krijgt de taak het nieuws te melden in het programma en afstand te nemen van haar collega.

De opening van de serie doet denken aan een gedenkwaardige uitzending van The Today Show in 2017 waarin werd gemeld dat presentator Matt Lauer was ontslagen. De eerste aflevering zet de wereld knap neer en lijkt geïnspireerd door het werk van de gelauwerde schrijver Aaron Sorkin (The West Wing, The Social Network). De dialogen zijn vlot en de acteurs krijgen allemaal een momentje waarin hun personages lekker mogen schreeuwen. Aniston krijgt het meest te doen. Haar personage zit op het randje van een zenuwinzinking terwijl ze probeert te overleven in een stressvolle omgeving.

Slechts drie afleveringen

De rest van het seizoen moet bewijzen of de potentie wordt waargemaakt. In tegenstelling tot Netflix biedt Apple geen volledig seizoen aan: er zijn nu drie afleveringen beschikbaar, elke week volgt een nieuwe aflevering.

Met een eigen videodienst mengt Apple zich vanaf nu in een snel escalerende strijd tussen diensten als Netflix en Disney+. De vraag voor consumenten: voegt Apple TV+ iets onmisbaars toe aan het al overweldigende aanbod? Het korte antwoord is op dit moment nee. De dienst begint met een zeer bescheiden aanbod van negen titels: naast blikvanger The Morning Show springen de series See, Dickinson en For All Mankind in het oog. De programma’s zijn via vrijwel alle apparaten van Apple te bekijken, Androidgebruikers hebben nog geen app, bijvoorbeeld om ze via Chromecast te bekijken op tv.

Terwijl het maken van content de kernactiviteit is van Netflix en Disney, is dat voor Apple niet zo. De aanloop naar lancering liep ook niet soepel: series werden geschrapt en producenten stapten op. De tijd moet leren of Apple TV+ zich zal ontpoppen tot een waardige Netflix-concurrent. Het openingssalvo maakt weinig indruk.